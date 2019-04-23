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«Давно мечтал побывать в России». Ким Чен Ына торжественно встретили во Владивостоке
24.04.2019 13:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Северокорейский лидер Ким Чен Ын 24 апреля прибыл в Россию. Завтра назначена его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава КНДР прибыл в страну по приглашению российского президента. Встречали Ким Чен Ына с хлебом и солью и красной ковровой дорожкой. Как это было — в фотографиях
Это первый визит Ким Чен Ына в Россию. Он прибыл в страну на бронепоезде своего отца. Тот, кстати, трижды бывал в РФ.
Поезд остановился на приграничной станции Хасан, там лидера КНДР встретила российская делегация — министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Ким Чен Ын поприветствовал делегацию, попробовал каравай, с которым его встречали девушки в традиционных костюмах, а потом побывал в «домике Ким Ир Сена» (его дедушки и основателя КНДР). Его построили в 1986 году к визиту Ким Ир Сена в страну, там же останавливался и отце Ким Чен Ына Ким Чен Ир.
«Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», —
После этого глава КНДР отправился во Владивосток, где его тоже встречали с красной ковровой дорожкой и оркестром. Чтобы глава страны мог выйти из поезда, помощники готовили его буквально на ходу: они протирали поручни, пока поезд еще не остановился.
Видео:
Ким Чен Ын на лимузине отправился на остров Русский, где в четверг и пройдет его встреча с Владимиром Путиным. Кстати, лимузин ранее
Жить глава Северной Кореи будет в кампусе Дальневосточного федерального университета. Кормить северокорейскую делегацию будут традиционными блюдами русской кухни.
Президент РФ и глава КНДР намерены обсудить двусторонние отношения, денуклеаризацию Корейского полуострова и проблемы регионального сотрудничества.
Торжественно главу КНДР и провожали в поездку на родине.
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Глава КНДР прибыл в страну по приглашению российского президента. Встречали Ким Чен Ына с хлебом и солью и красной ковровой дорожкой.
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