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«Давно мечтал побывать в России». Ким Чен Ына торжественно встретили во Владивостоке

24.04.2019 13:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Северокорейский лидер Ким Чен Ын 24 апреля прибыл в Россию. Завтра назначена его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Глава КНДР прибыл в страну по приглашению российского президента. Встречали Ким Чен Ына с хлебом и солью и красной ковровой дорожкой. Как это было — в фотографиях Reuters.


Фото: Reuters

Это первый визит Ким Чен Ына в Россию. Он прибыл в страну на бронепоезде своего отца. Тот, кстати, трижды бывал в РФ.


Рабочий кабинет в вагоне Ким Чен Ира. Фото: Архив Кымсусанского Дворца Солнца, взято с сайта ТАСС

Поезд остановился на приграничной станции Хасан, там лидера КНДР встретила российская делегация — министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ким Чен Ын беседует с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Фото: Reuters

Ким Чен Ын поприветствовал делегацию, попробовал каравай, с которым его встречали девушки в традиционных костюмах, а потом побывал в «домике Ким Ир Сена» (его дедушки и основателя КНДР). Его построили в 1986 году к визиту Ким Ир Сена в страну, там же останавливался и отце Ким Чен Ына Ким Чен Ир.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать. Уже семь лет прошло, как я возглавил страну, и только сейчас смог приехать в Россию», — цитируют Ким Чен Ына на сайте администрации Приморского края. Он добавил, что его отец питал большую любовь к России, и теперь, следуя традициям, глава государства планирует укрепить сотрудничество между странами.


Фото: Reuters

После этого глава КНДР отправился во Владивосток, где его тоже встречали с красной ковровой дорожкой и оркестром. Чтобы глава страны мог выйти из поезда, помощники готовили его буквально на ходу: они протирали поручни, пока поезд еще не остановился.


Фото: Reuters

Видео: RT

Ким Чен Ын на лимузине отправился на остров Русский, где в четверг и пройдет его встреча с Владимиром Путиным. Кстати, лимузин ранее доставили на самолете, также прилетели и сотрудники службы безопасности главы КНДР. Они уже традиционно бежали возле авто, когда Ким Чен Ын отбыл с вокзала.


Фото: Reuters

Жить глава Северной Кореи будет в кампусе Дальневосточного федерального университета. Кормить северокорейскую делегацию будут традиционными блюдами русской кухни.


Рабочий убирает дорожку после встречи Ким Чен Ына во Владивостоке. Фото: Reuters

Президент РФ и глава КНДР намерены обсудить двусторонние отношения, денуклеаризацию Корейского полуострова и проблемы регионального сотрудничества.

Торжественно главу КНДР и провожали в поездку на родине.


Фото: Reuters

Фото: Reuters
 
 
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Глава КНДР прибыл в страну по приглашению российского президента. Встречали Ким Чен Ына с хлебом и солью и красной ковровой дорожкой.
 
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