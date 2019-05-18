В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового музея рядом с пирамидами в Гизе. По данным СМИ, среди пострадавших в основном иностранные туристы.

Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо ограды музея.

Это второй случай за последние шесть месяцев, когда жертвами атак в Египте становятся туристы.

В декабре трое вьетнамских туристов и местный гид были убиты в результате взрыва придорожной бомбы.