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В Египте бомба взорвалась рядом с туристическим автобусом: есть пострадавшие
19.05.2019 16:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового музея рядом с пирамидами в Гизе. По данным СМИ, среди пострадавших в основном иностранные туристы.
Взрывное устройство сработало, когда автобус проезжал мимо ограды музея.
Это второй случай за последние шесть месяцев, когда жертвами атак в Египте становятся туристы.
В декабре трое вьетнамских туристов и местный гид были убиты в результате взрыва придорожной бомбы.
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По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва бомбы у нового музея рядом с пирамидами в Гизе. По данным СМИ, среди пострадавших в основном иностранные...
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