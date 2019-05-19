﻿ Курц не исключил уголовного преследования бывшего вице-канцлера Австрии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курц не исключил уголовного преследования бывшего вице-канцлера Австрии

20.05.2019 07:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе в скандальном видео открыто сделал «коррупционное предложение» и запланировал «атаку на свободные СМИ», заявил глава правительства Австрии Себастьян Курц.


Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: Reuters

В отношении бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе может быть начато уголовное расследование из-за обвинений в сговоре с богатой россиянкой. «То, что он сказал на этом видео, — большой скандал, он означает конец его политической карьеры и, возможно, уголовное преследование», — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild, которое вышло в понедельник, 20 мая. Штрахе на этом видео открыто сделал «коррупционное предложение» и запланировал «атаку на свободные СМИ», подчеркнул Курц.

Ранее журналистам немецких изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung попали в руки видеозаписи скрытой камеры, которые были сделаны во время разговора Штрахе, главы парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханна Гуденуса и неизвестной россиянки на вилле в Испании на острове Ибица в июле 2017 года. На видео Штрахе обещает своей собеседнице помочь с государственными строительными подрядами, если та предоставит финансовую помощь правопопулистской партии АПС перед парламентскими выборами.

Собеседница неоднократно указывает на то, что речь идет о деньгах незаконного происхождения, однако это, очевидно, не смущает политиков. Участники встречи также обсуждали возможную покупку российскими бизнесменами 50 процентов акций известной австрийской бульварной газеты Kronen-Zeitung: они собирались изменить ее редакционную политику так, чтобы она отражала позицию АПС.

Россиянка называла себя племянницей одного из российских олигархов, сообщалось, что ее зовут Алена Макарова и что она является племянницей бизнесмена Игоря Макарова. Сам Игорь Макаров эту информацию опроверг, заявив, что племянниц у него нет.

В результате скандала в Австрии распалась правоконсервативная правящая коалиция и по инициативе канцлера Себастьяна Курца были назначены внеочередные парламентские выборы. Они, вероятнее всего, пройдут в начале сентября. Кроме того, Курц обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. Штрахе не стал отрицать самого факта состоявшейся беседы, но заявил, что это была «частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска».

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе в скандальном видео открыто сделал «коррупционное предложение» и запланировал «атаку на свободные СМИ», заявил глава...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский провел репетицию инаугурации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Светлы шлях
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика