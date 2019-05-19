Курц не исключил уголовного преследования бывшего вице-канцлера Австрии

Источник материала: Tut.by

Бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе в скандальном видео открыто сделал «коррупционное предложение» и запланировал «атаку на свободные СМИ», заявил глава правительства Австрии Себастьян Курц.



Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: Reuters

В отношении бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе может быть начато уголовное расследование из-за обвинений в сговоре с богатой россиянкой. «То, что он сказал на этом видео, — большой скандал, он означает конец его политической карьеры и, возможно, уголовное преследование», — сказал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild, которое вышло в понедельник, 20 мая. Штрахе на этом видео открыто сделал «коррупционное предложение» и запланировал «атаку на свободные СМИ», подчеркнул Курц.

Ранее журналистам немецких изданий Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung попали в руки видеозаписи скрытой камеры, которые были сделаны во время разговора Штрахе, главы парламентской фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йоханна Гуденуса и неизвестной россиянки на вилле в Испании на острове Ибица в июле 2017 года. На видео Штрахе обещает своей собеседнице помочь с государственными строительными подрядами, если та предоставит финансовую помощь правопопулистской партии АПС перед парламентскими выборами.

Собеседница неоднократно указывает на то, что речь идет о деньгах незаконного происхождения, однако это, очевидно, не смущает политиков. Участники встречи также обсуждали возможную покупку российскими бизнесменами 50 процентов акций известной австрийской бульварной газеты Kronen-Zeitung: они собирались изменить ее редакционную политику так, чтобы она отражала позицию АПС.

Россиянка называла себя племянницей одного из российских олигархов, сообщалось, что ее зовут Алена Макарова и что она является племянницей бизнесмена Игоря Макарова. Сам Игорь Макаров эту информацию опроверг, заявив, что племянниц у него нет.

В результате скандала в Австрии распалась правоконсервативная правящая коалиция и по инициативе канцлера Себастьяна Курца были назначены внеочередные парламентские выборы. Они, вероятнее всего, пройдут в начале сентября. Кроме того, Курц обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. Штрахе не стал отрицать самого факта состоявшейся беседы, но заявил, что это была «частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска».