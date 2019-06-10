«Изумрудное» Черное море. Одесский залив зацвел

Источник материала: Tut.by

Уже несколько дней одесситы наблюдают необычную картину на местных пляжах: вода в море окрасилась в зеленый цвет. В соцсетях появились сотни фото и видео со странным явлением, сообщает ВВС News Украина .

Биолог и руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский цветение воды объясняет размножением в воде микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena.

Такое интенсивное окрашивание Одесского залива наблюдается редко. На цветение воды влияет два фактора: уровень солености и загрязнения.

«Первое — соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения — увеличилась. Второе — загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня», — объясняет Владислав Балинский.

Купаться в таком море биолог не рекомендует, но официального запрета от городских властей не было, а туристов изумрудный цвет воды не пугает.

«При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми», — добавляет Балинский.

Возможна ли экологическая катастрофа?

Если продолжится прилив биогенных элементов, а температура воды в Одесском заливе и дальше будет повышаться, возможно возникновение недостатка воздуха.

«Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году — массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы», — рассказывает Владислав Балинский.

На сайте же Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа появилось пояснение, в котором указано, что ситуация контролируется.

«По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ. Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций для морской воды».

Анна Грынив

для ВВС News Украина