США отправляют на Ближний Восток еще тысячу солдат

Источник материала: Tut.by

Пентагон посылает на Ближний Восток дополнительно еще тысячу солдат. Усиление военного присутствия США в регионе происходит на фоне резко ухудшившихся отношений между США и Ираном.

И. о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иракских сил.

В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.



Фото: US Department of Defense

Иран заявил в понедельник, что более не намерен выполнять условия договора 2015 года в части, касающейся иранских ядерных разработок.

Тегеран предупредил, что к 27 июня будут превышены лимиты на обогащение урана, согласованные в договоре.

Национальные интересы

В заявлении Пентагона говорится, что Соединенные Штаты не ищут конфронтации с Ираном и что предпринимаемые меры направлены на обеспечение безопасности американского военного персонала, работающего в регионе и защищающего национальные интересы США.

«Недавние иранские нападения подтверждают достоверность и надежность полученных нами разведданных о враждебном поведении иранских сил и связанных с ними группировок, которые угрожают персоналу и интересам Соединенных Штатов в регионе», — заявил Шэнахэн.

По его словам, военные будут следить за ситуацией в регионе и соответствующим образом корректировать свои действия.

Фотографии

Незадолго до этого заявления Пентагон обнародовал новые фотографии, на которых, как заявляют американцы, запечатлены части неразорвавшейся мины на японском танкере.



Фото: Handout

На фотографии видны ущерб, нанесенный танкеру «Кокука Карейджес», а также бойцы иранского спецназа, снимающие с судна мину.

Норвежский танкер «Фронт Альтаир» также подвергся в четверг нападению в Оманском заливе.

Иран отрицает свою причастность к взрывам на борту танкеров и называет американские обвинения беспочвенными.

Нынешнее увеличение американского воинского контингента на Ближнем Востоке — не первое за последнее время.

Месяц назад Пентагон направил в этот регион 1500 солдат. Этот шаг также объяснялся эскалацией напряженности в отношениях с Ираном.