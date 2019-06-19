24 обвиняемых путчиста в Турции приговорили к пожизненным срокам

Источник материала: Tut.by

20 июня суд в Анкаре вынес пожизненный приговор 24 обвиняемым в организации попытки вооруженного переворота в июле 2016 года. Это один из последних подобных массовых судов в связи с этим делом, пишет Русская служба Би-би-си.



Попытка военного переворота в Турции 15 июля 2016 года, Стамбул. Фото: Reuters

24 осужденных в четверг человека — это только часть обвиняемых по делу о попытке госпереворота. Всего по делу проходят 224 подозреваемых. Ожидается, что сегодня суд вынесет еще больше приговоров, в том числе — заочно — проповеднику Фетхулле Гюлену, которого власти считают вдохновителем попытки переворота.

Из 24 осужденных 17 получили по несколько пожизненных заключений, сообщает Анатолийское информационное агентство. Суд признал их виновными в нарушении конституции страны и попытке убить президента Эрдогана. В основном среди приговоренных — бывшие военные.

В результате попытки переворота в июле 2016 года погибло более 250 человек, в основном мирные жители. Более двух тысяч человек получили ранения.

Турецкие власти заявляют, что обвиняемые были связаны с живущим в США исламским проповедником Фетхуллой Гюленом — давним оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает причастность к попытке переворота. Тем не менее турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Большинство из представших перед судом — бывшие высокопоставленные военные. Среди них — бывший командующий военно-воздушными силами Турции генерал Акын Озтюрк.

Некоторые из сторонников Эрдогана призывали приговорить виновных в попытке переворота к смертной казни, хотя действующие законы Турции не позволяют назначить эту меру наказания.

Массовые аресты

За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 150 тысяч были уволены или отстранены от работы. Среди них — военнослужащие, учителя, полицейские.

Более трех тысяч человек получили тюремные сроки.

Оппоненты президента утверждают, что при помощи репрессий он рассчитывает упрочить персональную власть в стране и пересмотреть светские основы турецкой государственности.

Судебные процессы в связи с попыткой переворота продолжатся как минимум до конца 2019 года, но, насколько известно, это последний столь массовый процесс и последний, на котором на скамье подсудимых оказались столь высокие армейские чины.

Обвиняемые, в том числе и генерал Озтюрк, либо отрицали причастность к попытке переворота, либо заявляли, что лишь исполняли приказы и не знали, что на самом деле происходит.

Генералы и полковники

Мурат Коркмаз, который командовал батальоном спецназа, утверждает, что лишь следовал приказу и думал, что принимает участие в антитеррористической операции, хотя и направил своих подчиненных на захват штаб-квартиры армии.

Генерал Ахмет Биджан Кыркер заявил, что согласится лишь с оправдательным приговором.

Генерал Гёкхан Шахин Сёнмезатеш, единственный из обвиняемых, который признал, что принял участие в попытке переворота, отрицает какие-либо связи с движением Фетхуллы Гюлена и уже сказал, что не воспользуется правом на заключительное слово.

Все они с 2016 года находились в предварительном заключении.

Во время попытки переворота восставшие военные захватили штаб-квартиру армии и взяли в заложники главнокомандующего и ряд других генералов. Они также попытались арестовать президента Эрдогана, который тогда отдыхал на вилле на побережье Эгейского моря. Но сообщения о попытке переворота достигли Эрдогана, и он покинул виллу на вертолете за 15 минут до того, как туда прибыли мятежники.

Аресты в Турции в связи с попыткой переворота продолжаются. Критики утверждают, что проходящие судебные процессы нельзя назвать ни беспристрастными, ни справедливыми. Власти арестовывают не только лидеров попытки переворота, но и практически всех военных, кто находился на посту в то время и не принял активного участия в попытке остановить мятеж. Кроме того, репрессиям подвергаются и многие представители гражданских профессий, в частности учителя, которых власти винят в распространении идей опального проповедника.