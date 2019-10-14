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СМИ нашли на фото Анатолия Чепигу среди гостей на свадьбе дочери генерала ГРУ

15.10.2019 07:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фото человека, похожего на предполагаемого офицера ГРУ Анатолия Чепигу, опубликованы на сайтах расследовательской организации Bellingcat и радио «Свобода».


Фото: bellingcat.com

Анатолий Чепига — предполагаемый офицер ГРУ, который, по данным расследовательского портала Bellingcat, а также властей США и ЕС, был причастен к отравлению в 2018 году в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим ядом «Новичок», присутствовал в 2017 году на свадьбе дочери Андрея Аверьянова — генерал-майора ГРУ, командующего военной частью 29 155. Эту информацию, о которой ранее писала газета The New York Times, в понедельник, 14 октября, подтвердили Belligcat и радио «Свобода», опубликовав фотографии одного из гостей торжества, напоминающего Чепигу.

Именно сотрудники расследовательского портала Bellingcat совместно с журналистами проекта The Insider ранее выяснили, что человек, прибывший в Лондон накануне отравления Сергея Скрипаля под именем Руслан Боширов, является на самом деле полковником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ) Анатолием Чепигой. По мнению сотрудников Bellingcat, попавшие к ним в руки фотографии, а также видеозаписи со свадьбы дочери генерала Аверьянова являются новым доказательством причастности Чепиги к российским спецслужбам.

Секретная часть ГРУ 29115

По данным Bellingcat, генерал-майор Андрей Аверьянов является высокопоставленным командиром части ГРУ, ответственной за целый ряд секретных операций в Европе — от отравления Сергея Скрипаля в 2018 году до попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году.

8 октября о существовании тайной части ГРУ под номером 29 115, которая причастна к ряду секретных операций в Европе, написала газета The New York Times. При этом издание упомянуло, что располагает фотографией со свадьбы дочери Андрея Аверьянова, на которой он изображен вместе с Анатолием Чепигой, однако сам снимок опубликован не был. Расследователи Bellingcat указывают, что фотографии со свадьбы дочери генерал-майора Аверьянова, которые они проанализировали, находились в открытых источниках в интернете.

 
 
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Фото человека, похожего на предполагаемого офицера ГРУ Анатолия Чепигу, опубликованы на сайтах расследовательской организации Bellingcat и радио «Свобода».
 
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