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Трамп заявил о «полном контроле» над «Исламским государством»
18.10.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Техасе заявил о «полном контроле» над террористической организацией «Исламское государство». Слова американского лидера
«Исламское государство полностью под контролем, и мы продолжаем захватывать его больше. Мы имеем замечательную ситуацию, разработанную различными способами», — сказал Трамп, отметив, что для него большая честь быть причастным к этому (ликвидации ИГ — ред. РБК).
«Турция будет счастлива, курды будут счастливы, ИГ будет несчастным», — добавил он, сообщает
Данное заявление прозвучало из уст Трампа на фоне решения Вашингтона и Анкары о
В Дамаске назвали соглашение США и Турции об установлении перемирия туманным. При этом курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили о согласии с решением Турции приостановить военную операцию.
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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Техасе заявил о «полном контроле» над террористической организацией «Исламское государство».
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