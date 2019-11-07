Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центральной Италии зафиксировали землетрясение Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Италии. Эпицентр находился в провинции Аквила - буквально в нескольких километрах от города Балсорано. Однако...

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Италии. Эпицентр находился в провинции Аквила - буквально в нескольких километрах от города Балсорано. Однако подземные толчки ощутили даже в Риме. Сведений о пострадавших или разрушениях нет. Однако сейсмологи обеспокоены. 10 лет назад именно эта провинция пережила сильнейшее землетрясение, которое унесло жизни более 300 человек.