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В центральной Италии зафиксировали землетрясение
08.11.2019 12:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗемлетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Италии. Эпицентр находился в провинции Аквила - буквально в нескольких километрах от города Балсорано. Однако подземные толчки ощутили даже в Риме. Сведений о пострадавших или разрушениях нет. Однако сейсмологи обеспокоены. 10 лет назад именно эта провинция пережила сильнейшее землетрясение, которое унесло жизни более 300 человек.
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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Италии. Эпицентр находился в провинции Аквила - буквально в нескольких километрах от города Балсорано. Однако...
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