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Мощный взрыв прогремел на шахте в Германии
08.11.2019 15:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМощный взрыв прогремел на шахте в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Более 3 десятков рабочих оказались заблокированными на глубине около 700 метров. 2 человека пострадали. По данным спасателей, шахтеры которые попали в западню, находятся в безопасном месте. Сейчас их пытаются достать на поверхность.
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Мощный взрыв прогремел на шахте в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Более 3 десятков рабочих оказались заблокированными на глубине около 700 метров. 2...
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