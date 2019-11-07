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Мощный взрыв прогремел на шахте в Германии

08.11.2019 15:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мощный взрыв прогремел на шахте в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Более 3 десятков рабочих оказались заблокированными на глубине около 700 метров. 2 человека пострадали. По данным спасателей, шахтеры которые попали в западню, находятся в безопасном месте. Сейчас их пытаются достать на поверхность.

 
 
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Мощный взрыв прогремел на шахте в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Более 3 десятков рабочих оказались заблокированными на глубине около 700 метров. 2...
 
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