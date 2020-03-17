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Минздрав: за прошедшие сутки новых случаев не было зафиксировано

17.03.2020 11:27 — Коронавирус | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что за прошедшие сутки ни одного нового случая коронавируса не было зафиксировано.

Часть пациентов готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты.

Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты.

— Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам, — пояснил Владимир Караник.

Напомним, что в Беларуси зарегистрировано 36 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса.

ЗАРЯ.

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Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что за прошедшие сутки ни одного нового случая коронавируса не было зафиксировано. Часть пациентов готовится
 
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