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Караник: Беларусь выполняет рекомендации ВОЗ и держит ситуацию с коронавирусом под контролем
17.03.2020 — Коронавирус | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с этим заболеванием в стране остается контролируемой. Об этом заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА министр здравоохранения Владимир Караник.
Отвечая на вопрос, выполнила ли Беларусь рекомендации, которые получала от ВОЗ, министр сказал: «Более чем кто другой».
По его словам, ВОЗ подготовила официальное заявление по этому поводу, в ближайшее время оно будет распространено в СМИ. «ВОЗ пишет, что полностью поддерживает наши усилия и считает их наиболее эффективными, что закрытие границ не является эффективной мерой», — отметил Владимир Караник.
Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Беларуси на данный момент остается контролируемой, никакого всплеска заболеваемости нет. «За прошедшие сутки ни одного нового случая не было зафиксировано, и часть пациентов дополнительно готовится к выписке, так как у них получены первые отрицательные тесты», — уточнил глава Минздрава.
Что касается дополнительных мер, то сейчас эта тема обсуждается, в скором времени они будут приняты. «Это будут меры, направленные на недопущение завоза. Мы понимаем, что у наших соседей ситуация не очень хорошая, поэтому мы дополнительно минимизируем риски завоза к нам», — пояснил Владимир Караник.
Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран.
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Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с этим...
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