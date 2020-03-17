Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ

Источник материала: Виртуальный Брест

С 0 часов 18 марта въехать на территорию России смогут только те граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в РФ. Об этом сказал консул посольства Беларуси в России Александр Суворов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, что делать работающим в России гражданам Беларуси в связи с введенными правительством РФ ограничениями на въезд иностранцев.





Белорусские дипломаты ожидают разъяснений от МИД РФ по вопросу транзита через Москву возвращающихся домой белорусов. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов





Телефон горячей линии, созданный в посольстве Беларуси в России из-за ситуации с коронавирусом и вводимых ограничений на въезд белорусов, разрывается от звонков. Находящиеся в России белорусские граждане не понимают смысл принятого правительством России постановления об ограничении въезда иностранцев в РФ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Александр Суворов..



