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Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ

17.03.2020 18:44 — Коронавирус | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 0 часов 18 марта въехать на территорию России смогут только те граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в РФ. Об этом сказал консул посольства Беларуси в России Александр Суворов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, что делать работающим в России гражданам Беларуси в связи с введенными правительством РФ ограничениями на въезд иностранцев.

Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ

Белорусские дипломаты ожидают разъяснений от МИД РФ по вопросу транзита через Москву возвращающихся домой белорусов. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов

Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ

Телефон горячей линии, созданный в посольстве Беларуси в России из-за ситуации с коронавирусом и вводимых ограничений на въезд белорусов, разрывается от звонков. Находящиеся в России белорусские граждане не понимают смысл принятого правительством России постановления об ограничении въезда иностранцев в РФ. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Александр Суворов..

Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ

 
 
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  С 0 часов 18 марта въехать на территорию России смогут только те граждане Беларуси, которые имеют вид на жительство в РФ. Об этом сказал консул посольства Беларуси...
 
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