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У Матюиди выявлен коронавирус. Заражен второй игрок «Ювентуса»
17.03.2020 21:54 — Коронавирус | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник
Чемпион мира в составе сборной Франции с 11 марта находится дома на добровольной самоизоляции, не демонстрируя никаких симптомов вирусной инфекции.
Ранее в «Ювентусе» Covid-19 был выявлен у защитника
Италия – главный эпицентр пандемии коронавируса в Европе и второй в мире после Китая. В стране уже почти 28 тысяч заболевших и более 2 тысяч умерших.
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«Ювентус» сообщил о еще одном заболевшем футболисте.
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