У Матюиди выявлен коронавирус. Заражен второй игрок «Ювентуса»

Источник материала: Tribuna.com

сообщил о еще одном заболевшем футболисте.

Положительный тест на коронавирус сдал полузащитник .

Чемпион мира в составе сборной Франции с 11 марта находится дома на добровольной самоизоляции, не демонстрируя никаких симптомов вирусной инфекции.

Ранее в «Ювентусе» Covid-19 был выявлен у защитника .

Италия – главный эпицентр пандемии коронавируса в Европе и второй в мире после Китая. В стране уже почти 28 тысяч заболевших и более 2 тысяч умерших.