«Мы вправе жить». 16-летняя случчанка рассказала о своей пенсе про коронавирус

Источник материала: Слуцк Город

Случчанка Елизавета Вишняк написала песню про коронавирус, в которой нет об этом ни слова. Девушка рассказала SlutskGorod, что хотела донести в своей композиции, как записала трек и какую реакцию общества ждёт.

Елизавета учится в 10 классе слуцкой школы №13. Девушка из могодетной семьи, где кроме неё растёт пять братьев. В свои 16 лет Лиза всерьёз занимается музыкой и будущее хочет связать с вокалом. Она говорит, что творческая жилка есть практически у всех членов семьи: братья играют на музыкальных инструментах, а папа сочиняет музыку.

— Мой дедушка Вишняк Алексей Иванович писал песни для ансамбля "Песняры", поэтому у нас по папиной линии музыка в крови. А ещё он был учителем в музыкальной школе, а бабушка в театре работала.

Дома у юной случчанки есть небольшая студия, где родилась и её песня " Мы вправе жить" . О своём творении Лиза говорит с волнением в голосе - буквально за один день сочинила текст, а музыку немного подкорректировал отец.

— На создание песни меня мотивировала ситуация вокруг коронавируса, а точнее статистика заболевания и смертности. Я уверена - этот вирус был создан руками человека, но в моей песне нет ни слова о нём. Потому что решила дать больше свободы мысли людям, не навязывая при этом своё мнение. Я из верующей семьи и воспитывалась в такой среде, где учили относиться к людям с сочувствием и пониманием. И мне хотелось дать людям эмоциональную поддержку, чтобы боролись за своё здоровье во что бы то ни стало и не опускали руки.

Лиза говорит, что родные отнеслись к её творению положительно, а во время прослушивания трека мама даже заплакала. Да и одноклассники, которые уже видели ролик в YouTube, по её словам, тоже отозвались тепло.

— На самом деле, я не жду от общественности восхищения, не гонюсь за славой. Ведь песню я писала от сердца, хотела выразить свою поддержку людям, которые столкнулись с этой болезнью. Я призываю не сдаваться, не поддаваться панике и верить в лучшее. Пусть это будет моя такая маленькая помощь людям.



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by