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Европа пала: коронавирус выявили во всех странах Старого Света
17.03.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС. Об этом журналистам сообщили канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского Совета Шарль Мишель,
Саммит лидеров ЕС прошел 17 марта в формате видеоконференции.
«Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относятся к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями», — сообщила Меркель на пресс-конференции в Берлине после окончания саммита.
По ее словам, ограничение будет действовать 30 дней, и Германия введет эту меру немедленно. О закрытии границ, кроме Германии, сообщили также Нидерланды и Бельгия.
При этом, как
Вводимое ограничение не коснется резидентов стран ЕС, членов семей граждан Евросоюза, дипломатов, а также специалистов, участвующих в борьбе с новым вирусом.
Первые случаи в Черногории
17 марта о двух случаях коронавируса сообщила Черногория — последняя страна в Европе, где не было заразившихся.
«Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное», — сообщил премьер-министр страны Душко Маркович.
Как
Правительство страны также приняло решение запретить перевозку пассажиров общественным транспортом по междугородним и городским маршрутам в автобусах, микроавтобусах, а также на внутренних железнодорожных маршрутах.
Кроме того, запрещена работа спортивных и развлекательных объектов, парикмахерских и салонов красоты. Гражданам предписано отложить свадьбы, а похороны проводить в узком семейном кругу. Введен запрет на проведение массовых акций на две недели.
Эпицентр — в Италии
Самым крупным очагом распространения коронавируса в Европе остается Италия. В стране ежедневно регистрируется более 3 тысяч новых случаев коронавируса. По
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Страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС.
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