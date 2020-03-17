Европа пала: коронавирус выявили во всех странах Старого Света

Источник материала: Tut.by

Страны Евросоюза договорились о введении 30-дневного запрета на въезд неграждан ЕС. Об этом журналистам сообщили канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейского Совета Шарль Мишель, пишет DW .



Фото: Reuters

Саммит лидеров ЕС прошел 17 марта в формате видеоконференции.

«Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относятся к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями», — сообщила Меркель на пресс-конференции в Берлине после окончания саммита.

По ее словам, ограничение будет действовать 30 дней, и Германия введет эту меру немедленно. О закрытии границ, кроме Германии, сообщили также Нидерланды и Бельгия.

При этом, как заявляли в ЕС ранее, для бесперебойной поставки особо необходимых товаров на внутренний европейский рынок для перевозчиков будут созданы специальные «зеленые коридоры».

Вводимое ограничение не коснется резидентов стран ЕС, членов семей граждан Евросоюза, дипломатов, а также специалистов, участвующих в борьбе с новым вирусом.

Первые случаи в Черногории

17 марта о двух случаях коронавируса сообщила Черногория — последняя страна в Европе, где не было заразившихся.

«Зарегистрированы два первых случая коронавируса в Черногории. Это пациентки 1948 и 1973 года рождения, они находились в другой стране. Состояние заболевших нормальное», — сообщил премьер-министр страны Душко Маркович.

Как пишет ТАСС , вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Также кабмин страны приостановил авиасообщение с другими странами.

Правительство страны также приняло решение запретить перевозку пассажиров общественным транспортом по междугородним и городским маршрутам в автобусах, микроавтобусах, а также на внутренних железнодорожных маршрутах.

Кроме того, запрещена работа спортивных и развлекательных объектов, парикмахерских и салонов красоты. Гражданам предписано отложить свадьбы, а похороны проводить в узком семейном кругу. Введен запрет на проведение массовых акций на две недели.

Эпицентр — в Италии

Самым крупным очагом распространения коронавируса в Европе остается Италия. В стране ежедневно регистрируется более 3 тысяч новых случаев коронавируса. По последним данным , в Италии зарегистрированы 31 506 случаев, 2503 человека умерли, выздоровел — 2941.

По данным онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), среди лидеров также Испания — более 11 тысяч случаев, Германия — более 9 тысяч случаев и Франция — почти 7,7 тысячи случаев.