Коронавирус уже во всех странах Европы, всех штатах США. Ситуация с пандемией в мире

Источник материала: Tut.by

В мире более 198 тысяч человек заразились коронавирусом, количество летальных случаев увеличилось до 7 948, выздоровели почти 82 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Утром 17 марта сообщалось о 180 тысячах инфицированных по всему миру.



Фото: Reuters