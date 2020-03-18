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Коронавирус уже во всех странах Европы, всех штатах США. Ситуация с пандемией в мире

18.03.2020 08:12 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мире более 198 тысяч человек заразились коронавирусом, количество летальных случаев увеличилось до 7 948, выздоровели почти 82 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-мониторинга Исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). Утром 17 марта сообщалось о 180 тысячах инфицированных по всему миру.


Фото: Reuters
  • В Китае по-прежнему фиксируют снижение количества заразившихся: за сутки — 13 человек. В стране выздоровели 922 человека, умерло 11. Всего в Китае с начала эпидемии 81 074 человека заразились коронавирусом, 3241 человек умер. По последним данным, показатель смертности от вируса по стране — 4 процента.
  • До 17 марта в Европе была одна страна, где не обнаружили случаев заражения коронавирусом — Черногория. Вчера там зарегистрировали двух инфицированных. С 15 марта страна закрыла границы, приостановила авиасообщение, запретил перевозку пассажиров в общественном транспорте, отменила массовые мероприятия.
  • Эпицентром пандемии в мире является Италия, там 31,5 тысячи инфицированных, умерли 2,5 тысячи человек, выздоровел 2941 пациент. В стране на неделе планируют начать тестирование вакцины от коронавируса. На втором месте по распространению вируса в Европе стоит Испания — 11 826 инфицированных и 533 умерших, выздоровели больше 1 тысячи пациентов. Дальше идет Германия — 9360 заразившихся, 26 умерших и 71 поправившийся. Германия призвала своих граждан не покидать территорию страны. В Украине — второй летальный случай из-за коронавируса, умерла 33-летняя женщина. Количество заразившихся в стране увеличилось до 14. Кипр (49 случаев коронавируса) с 21 марта вводит двухнедельный запрет на прием пассажирских рейсов из 28 стран, включая Беларусь. Сербия (72 случая), которая ввела карантин и закрыла границы, возмущена недисциплинированностью граждан и объявила комендантский час для людей старше 65 лет.
  • Накануне первый случай коронавируса зафиксировали в Западной Вирджинии, до сих пор это был единственный штат США, где не было инфекции. Таким образом COVID-19 обнаружили во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия. По последним данным, в США — 6362 инфицированных и 108 умерших, 17 пациентов выписаны.
  • Коронавирус добрался и до Кыргызстана, там накануне обнаружили три случая. Казахстан тем временем ввел режим карантина в Нур-Султане и Алматы. В стране зафиксированы 33 случая коронавируса.
  • В Австралии вводят бессрочный запрет на поездки за пределы страны и на массовые мероприятия, где более 100 участников. В стране 1332 заразившихся, 4 погибших и 8 выздоровевших.
  • В Беларуси за прошедшие сутки не обнаружили новых случаев инфицирования. Всего в стране 36 случаев коронавируса. Власти не стали переносить весенние каникулы в школах, а Россия закрыла границу с нашей страной.
 
 
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В мире более 198 тысяч человек заразились коронавирусом, количество летальных случаев увеличилось до 7 948, выздоровели почти 82 тысяч человек.
 
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