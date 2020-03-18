Режим и дисциплина. Как продуктивно работать из дома

Источник материала: Аргументы и факты

​Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, многие компании отправили своих работников трудиться из дома. Как перейти на «удаленку» и не потерять результативность, рассказывает психолог семейного центра «Западное Дегунино» Александра Морозова.

Составить четкий график дня.

Конечно, домашняя обстановка далека от рабочей. Трудно заставить себя заниматься делами, когда вокруг царит атмосфера комфорта, уюта, расслабления. Порой появляется желание начать что-то готовить или наводить порядок. Чтобы домашние заботы не мешали рабочей продуктивности, необходимо сфокусировать внимание на обязанностях. Для этого составьте четкий план дел на день, пропишите в нем время работы, задачи, цели и перерывы на отдых.

Эргономика рабочего пространства.

Во многом ваша продуктивность зависит от того, как организовано рабочее место. Выделите в своем доме зону, где ничего не будет отвлекать, лучше отказаться от проходных комнат. Объясните домочадцам, чтобы не беспокоили по пустякам. Уберите лишние предметы, наведите порядок на рабочем столе, держите в удобном и легкодоступном месте все необходимые документы и инструменты.

Связь с коллегами и руководством

Сегодня легко оставаться на связи в любой точке мира, достаточно иметь гаджет и доступ к интернету. Проверьте рабочее состояние своих устройств. Не стоит полностью ограничивать себя в общении, поддерживайте связь с коллегами и руководством, не стесняйтесь советоваться с ними, обсуждайте спорные вопросы в общем чате. Пользуйтесь общедоступными месседжерами: Skype, WhatsApp, электронной почтой и другими средствами связи.

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Не забывайте об отдыхе

Если вы работаете за компьютером, обязательно делайте перерывы, давайте глазам отдохнуть. Не пропускайте обед. В домашних условиях есть отличная возможность питаться здоровой теплой пищей без спешки, что только повысит вашу эффективность.

Неочевидные плюсы

Работа из дома может сделать вас ближе с родными. Они увидят, как вы трудитесь, чем занимаетесь, начнут вас лучше понимать. Также «удаленка» — отличная возможность раскрыть свой внутренний потенциал. Вы научитесь проявлять самоконтроль и ответственность.