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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Черногории и Кыргызстане
18.03.2020 11:40 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. За последние сутки в мире выздоровели 3162 человека, заразившихся коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего инфицированных свыше 11,5 тысяч.
Первые случаи заражения выявили в Кыргызстане. Известно, что все трое заболевших ранее совершили паломничество в Саудовскую Аравию.
Зафиксирован также первый случай заболевания в американском штате Западная Вирджиния.
Добралась инфекция и до Черногории. В целях предосторожности Совет Безопасности ООН отложил все заседания недели. А страна-председатель в «Большой двадцатке» Саудовская Аравия созывает саммит, который, как ожидается, проведут в режиме онлайн уже на следующей неделе.
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Новости мира. За последние сутки в мире выздоровели 3162 человека, заразившихся коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего инфицированных...
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