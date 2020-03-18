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В безлюдном городе – лебеди и рыбки. Как изменилась Венеция за время карантина
18.03.2020 11:39 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Венеции из-за карантина вода в каналах стала значительно чище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в связи с пандемией коронавируса жителям многих стран, в том числе и итальянских городов, запрещено без веский оснований выходить на улицу.
А пока люди сидят по домам, природа возвращает себе свои позиции. В кристально чистой воде можно рассмотреть мелких рыб. Облюбовали каналы также утки и лебеди. Фотографии и видео, которые в соцсети выкладывают местные жители, набрали сотни лайков и комментариев.
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Новости Италии. В Венеции из-за карантина вода в каналах стала значительно чище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в связи с пандемией...
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