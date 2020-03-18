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«Белпочта» временно принимает отправления только в Россию и Китай

18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Белпочта» временно принимает отправления только в Россию и Китай
Отделения РУП «Белпочта» работают в обычном режиме, однако временно приостановлен прием почтовых отправлений во все страны кроме России и Китая, сообщает сайт предприятия.

Как пояснили в «Белпочте», авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, из-за ужесточения глобальных мер безопасности постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны. Причиной этого стала пандемия коронавируса. На многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение. С учетом приостановки авиаперевозок «Белпочта»принимает письма, посылки и отправления EMS только в Китай и Россию.

«Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку», — отметили в «Белпочте».

Операторы ряда стран Всемирного почтового союза сообщили, что из-за объявленного в их странах карантина не хватает персонала, поэтому ожидаются серьезные задержки в доставке входящих EMS отправлений и невыполнение сроков доставки писем и посылок.

Напомним, «Белпочта» также проводит в отделениях связи санитарно-противоэпидемические мероприятия, рекомендуемые Минздравом. Вместе с тем в объектах почтовой связи рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 метра во время ожидания обслуживания.

 
 
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