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«Белпочта» временно принимает отправления только в Россию и Китай
18.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как пояснили в «Белпочте», авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, из-за ужесточения глобальных мер безопасности постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны. Причиной этого стала пандемия коронавируса. На многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение. С учетом приостановки авиаперевозок «Белпочта»принимает письма, посылки и отправления EMS только в Китай и Россию.
Операторы ряда стран Всемирного почтового союза сообщили, что из-за объявленного в их странах карантина не хватает персонала, поэтому ожидаются серьезные задержки в доставке входящих EMS отправлений и невыполнение сроков доставки писем и посылок.
Напомним, «Белпочта» также проводит в отделениях связи санитарно-противоэпидемические мероприятия, рекомендуемые Минздравом. Вместе с тем в объектах почтовой связи рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 метра во время ожидания обслуживания.
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> Отделения РУП «Белпочта» работают в обычном режиме, однако временно приостановлен прием почтовых отправлений во все страны кроме России и Китая, сообщает...
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