Как быть белорусам, которые работают в России? Выпустят ли их? Ответы на вопросы о закрытой границе

Источник материала: Tut.by

18 марта Россия закрыла границу в Беларусью, чего не случалось никогда. Ограничение на въезд для иностранцев будет действовать до 1 мая. Кого теперь впустят в Россию, а кого выпустят, что делать белорусам, которые там работают и учатся, как быть тем, кто планировал лететь через Москву транзитом и что будет с поставками товаров и лекарств? Собрали ответы на эти и другие важные вопросы.

Решение о закрытии границ правительство России приняло 16 марта. Но до сих пор подробностей, как оно будет функционировать и кого конкретно коснется, ни от российском МИДа, ни от посольства России в Беларуси TUT.BY получить не удалось. Мы направили официальный запрос в МИД 17 марта — ответы на него еще готовятся. А пока мы собрали информацию из доступных источников.

Кого теперь не пустят в Россию, а для кого сделают исключение? Запрет на въезд в Россию действует для всех иностранцев, белорусы — в их числе. Ограничение продлится до 00.00 1 мая, сказано в распоряжении российского правительства , принятом 16 марта. В этом же постановлении прописано, что исключения сделают только для: дипломатов,

сотрудников международных организаций,

дальнобойщиков,

машинистов и пилотов, которые управляют транспортными средствами, следующими по международному маршруту,

а также для обладателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника. Вероятно, тут речь идет о гражданам тех стран, которые въезжали в Россию по визам. Белорусам визы не нужны, и можно предположить, что они могут попасть на похороны в соседнюю страну при предоставлении других документов. Однако этот момент до сих не разъяснен. Также приземлиться на территории России разрешат тем, кто летит транзитом через Москву.

Можно ли белорусам выехать из России после 18 марта? Ограничений на выезд из России нет, пояснили TUT.BY в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. То есть по покинуть территорию и приехать в Беларусь можно в любой день до 1 мая, пока будет длиться ограничение. Вернуться же в Россию смогут только те белорусы, у кого есть вид на жительство в РФ, дающее право на постоянное проживание. Стоит отметить, что белорусы не так часто оформляют российский ВНЖ. С 2015 года они могут находиться в России без регистрации до 90 дней (согласно Соглашению между РФ и РБ об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств — участников Союзного государства). Обычно, если граждане Беларуси планируют находиться в России свыше этого срока, для этого им нужно просто зарегистрироваться или оформить разрешение на временное пребывание, чем многие и пользуются. Например, студенты и те, кто в России работает. Но разрешение на временное пребывание сейчас не дает права приехать в РФ.

Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Все автобусы, поезда и самолеты теперь отменяются? Нет, не все. Воздушное сообщение между Беларусью и Россией пока не прекращено. С 18 марта по 1 мая авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в Воронеж, Краснодар, Казань, Москву (аэропорт Жуковский), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи. Перелеты в Санкт-Петербург, Калининград и Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево) пока остаются, но попасть на борт самолета смогут только граждане России или те, у кого есть вид на жительство в России. Все поезда дальнего следования, которые соединяют Беларусь и Россию, тоже пока ходят по расписнию. — Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России, — отмечают в «Российских железных дорогах».

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Ранее в БелЖД сообщили , что международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь — Россия, будут следовать в полном объеме по действующему графику, в том числе поезда Минск — Москва, Брест — Москва, Гродно — Москва и других, по 00.00 19 марта. После этого расписание могут пересмотреть. Поезда, курсирующие в приграничье, будут следовать только до последней станции на территории Беларуси. Из России в Беларусь пассажиры могут следовать международными поездами без всяких ограничений. С 17 марта несколько автобусных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург закрывает «Минсктранс».

Можно ли лететь через Россию транзитом? Да, можно, но, судя по информации посольства России в Беларуси , только через два московских аэропорта — Домодедово и Шереметьево. Механизм такой: гражданин Беларуси прилетает в аэропорт Домодедово, из него же и улетает в Минск, не покидая транзитной зоны. Если белорус прилетает в Шереметьево, то оттуда и улетает — опять же, не покидая транзитной зоны. «Обязательно нужно иметь билет, подтверждающий факт транзита», — отметили в российском посольстве. Покинуть аэропорты нужно в течение 24 часов, сообщает посольство Беларуси в России. Из Домодедово в Минск летает белорусская авиакомпания «Белавиа». Из Шереметьево — «Белавиа» и российский «Аэрофлот».

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Что делать белорусам, которые летят через Внуково (как правило, этот аэропорт используют для полетов в страны Азии), пока неизвестно. Ранее из аэропорта Внуково в Беларусь летала авиакомпания Utair, но перевозчик приостанавливает полеты с 19 марта по 30 апреля. Туристам, которые 18 марта пытались улететь из Таиланда во Внуково и обойти этот момент, купив транзитные билеты из Москвы в Петербург, а затем в Минск, посадку на рейс до России все равно запретили . Телеграм-канал Министерства спорта и туризма сообщает , что информация по транзитному вылету через Москву еще уточняется. Об всех нюансах сообщат дополнительно.

Что делать тем, кто работает в России? Если у гражданина Беларуси есть вид на жительство в России, то волноваться не о чем: он или она смогут приехать домой и вернуться на работу, не попав под ограничения. Если же у белоруса есть только разрешение на временное пребывание в России, то выехать в Беларусь он сможет, а вот въехать в Россию до 1 мая — нет, пояснили в консульском отделе посольства России в Беларуси.

Коснется ли запрет на въезд в Россию белорусских студентов, которые там учатся? Вузы по всей России переходят на дистанционное обучение. По данным Министерства образования и науки РФ, в 2018/2019 году в российские вузы было зачислено 4329 студентов из Беларуси. Всего в них училось 13 216 человек. Какие варианты возможны для них? Тем, кто оформил разрешение на постоянное проживание (ВНЖ), покидать пределы Российской Федерации и возвращаться можно. Те же, кто живет в России по регистрации или разрешению на временное пребывание, после выезда в Беларусь вернуться в РФ не смогут.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что будет с поставками лекарств? По словам Натальи Макеевой, директора Ассоциации международных фармацевтических производителей, закрытие границ Россией не должно повлиять на поставку лекарств в Беларусь. — Как мы знаем, запрет на въезд не распространяется на грузовой транспорт. А поставки медикаментов осуществляются именно на нем, — объясняет специалист. — Несмотря на то что представительства некоторых компаний-производителей перешли сейчас на режим home office, поставки пока не прекращаются. Кроме этого, отмечает Наталья Макеева, стоит помнить, что около 50 процентов лекарств на фармацевтическом рынке производятся в Беларуси. — Мы предполагаем, что никаких серьезных нарушений в поставках и в наличии лекарственных средств в аптеках страны быть не должно. Со своей стороны мы, компании-члены ассоциации, прилагаем максимум усилий, чтобы наши головные компании продолжали осуществлять поставки на территорию Беларуси. А вот съездить самостоятельно в приграничный российский город за лекарствами теперь не получится. Такая цель поездки не будет считаться основанием для пересечения границы и въезда в Россию.

Повлияет ли закрытие границы на поставки грузов? Как следует из распоряжения правительства, ограничение на въезд не будет распространяться на водителей автомобилей международного сообщения. То есть дальнобойщиков запрет коснуться не должен.

Как быть тем, кто проходит в России лечение? Пока четкого ответа на этот вопрос нет. По логике, эти граждане Беларуси (если они не имеют вида на жительства) подпадают под распоряжение правительства о запрете на въезд. То есть в ближайшее время пройти запланированное лечение они не смогут.