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Больше тысячи российских туристов не выпускают из закрытой Черногории. Страна поставила условие

18.03.2020 14:11 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из закрытой на карантин Черногории не выпускают более тысячи туристов из России. Черногория готова обменять туристов на своих граждан.


Фото: Steve Lamb / Flickr

По данным «Аэрофлота», в Тивате застряли более 1 тысячи российских туристов. Их пятью рейсами должна была вывезти авиакомпания «Победа» с 17 по 21 марта. Но 16 марта Черногория ушла на карантин из-за коронавируса, прекратив международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. «Аэрофлот» обратился в Министерство иностранных дел и Росавиацию.

— Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице, — сообщил РБК представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. Застряли в Черногории и клиенты российской авиакомпании S7.

В посольстве России в Черногории заявили, что имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения росграждан самолетами российских авиаперевозчиков. Черногорской стороне передали данные застрявших пассажиров, но сроки вылета не согласованы.

В МИД России назвали ситуацию критической: российские самолеты готовы к вылету, но черногорские власти не дают разрешение, передает РИА «Новости».

— Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России. И по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории, — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что Черногория требует в обмен на разрешение улететь из страны бесплатно вывезти из Москвы в Тиват 50 своих граждан. Кто эти 50 человек, никто не уточняет.

 
 
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Из закрытой на карантин Черногории не выпускают более тысячи туристов из России. Черногория готова обменять туристов на своих граждан.
 
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