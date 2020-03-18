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Больше тысячи российских туристов не выпускают из закрытой Черногории. Страна поставила условие
18.03.2020 14:11 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из закрытой на карантин Черногории не выпускают более тысячи туристов из России. Черногория готова обменять туристов на своих граждан.
По данным «Аэрофлота», в Тивате застряли более 1 тысячи российских туристов. Их пятью рейсами должна была вывезти авиакомпания «Победа» с 17 по 21 марта. Но 16 марта Черногория ушла на карантин из-за коронавируса, прекратив международное авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. «Аэрофлот» обратился в Министерство иностранных дел и Росавиацию.
— Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице, — сообщил
В посольстве России в Черногории
В МИД России назвали ситуацию критической: российские самолеты готовы к вылету, но черногорские власти не дают разрешение, передает
— Черногория увязывает выдачу разрешения российской стороне на вывоз своих граждан на территорию России с тем, чтобы РФ взяла на себя также ответственность за черногорских граждан, которые находятся на территории России. И по их вывозу силами российской стороны на территорию Черногории, — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Ранее
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Из закрытой на карантин Черногории не выпускают более тысячи туристов из России. Черногория готова обменять туристов на своих граждан.
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