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Андрей Поротников: Силовикам дана установка на нейтрализацию недовольства граждан

18.03.2020 15:13 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко открыто и недвусмысленно ориентирует силовой блок на готовность к возврату репрессивных практик в связи с предстоящими президентскими выборами.

Андрей Поротников: Силовикам дана установка на нейтрализацию недовольства граждан
Александр Лукашенко принял с отчетом министра внутренних дела Беларуси Юрия Караева. Как обычно для таких мероприятий, оно сопровождалось пространным спичем белорусского руководителя на темы, которые он считает для себя актуальными. 

В данном случае таковыми стала эпидемия коронавируса, а также некие неназванные лица преимущественно из числа граждан Беларуси, которые ведут подрывную деятельность против государства и общественной стабильности. 

Милиция же является главным институтом, который эту стабильность должен защитить.

Ранее, 25 февраля, при назначении новых руководителей КГБ и МВД, Лукашенко ориентировал их на предотвращение деструктивного влияния на Беларусь извне (для КГБ) и борьбу с экстремизмом (для МВД). 

Стоит отметить, что в рамках кампании по борьбе с экстремизмом под давление МВД попали представители молодежных субкультур (анархисты и футбольные фанаты), которые хотя и политизированы, но в силу своей контрсистемности в политическом процессе участия не принимали.

Обратим внимание и на то, что 19 декабря.2019 года Лукашенко подписал новый План обороны государства, который является межведомственным документом. 

Значительное внимание в нем уделено предотвращению внутренней дестабилизации страны, что рассматривается как часть обороны государства, т.к. часто предваряет внешнее вооруженное давление. 

Нынешний начальник Генштаба армии Александр Вольфович, говоря об угрозе внутренней стабильности, поставил в один ряд политическую оппозицию и диверсионно-разведывательные группы.


Глава государства декларирует намерения провести предстоящие президентские выборы в спокойной манере. Тем не менее, органам внутренних дел и госбезопасности фактически публично дана политическая установка на готовность нейтрализовать недовольство граждан ситуацией в стране и результатами выборной кампании. 

С учетом того, что это фактически прозвучало дважды за неполные три недели, вероятность возврата к жестким репрессивным практикам резко возрастает. Причем не только в ходе голосования и непосредственно после него, но и превентивно.
 
 
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Лукашенко открыто и недвусмысленно ориентирует силовой блок на готовность к возврату репрессивных практик в связи с предстоящими президентскими выборами.
 
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