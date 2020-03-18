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СМИ: Евровидение-2020 отменяется
18.03.2020 14:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Израильские СМИ распространили информацию об отмене Евровидения-2020. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 собираются отменять из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в Twitter Израильская корпорация телерадиовещания (Кан), ссылаясь на свои источники.
"Рекомендации Министерства здравоохранения Нидерландов не допускают проведения конкурса без аудитории", - говорится в телесюжете.
Между тем, 17 марта в официальном Twitter-аккаунте конкурса появилось сообщение, которое гласило, что организаторы внимательно следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире.
"Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего Евровидения [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации", - написали организаторы в соцсети.
Официальное объявление о судьбе конкурса ожидается 18 марта.
Напомним, что Евровидение-2020 было запланировано в нидерландском городе Роттердам.
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Израильские СМИ распространили информацию об отмене Евровидения-2020. Однако официального подтверждения этому пока нет.
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