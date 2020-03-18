А не пора ли продавать доллар?

Колебания курсов валют являются вполне естественным явлением. Валютный рынок Беларуси довольно мелкий, то есть объемы торгов на нем невелики. Нацбанк удерживает курс доллара в весьма ограниченных пределах, поэтому на валютном рынке наблюдаются определенные закономерности.





В целом предложение валюты на нем превышает спрос, в частности, в 2019 году – на 2,3 млрд. долларов. Но поступления валюты неравномерны, и большая часть приходится на первую половину года, тогда как в конце года иногда спрос даже превышает предложение.





Нацбанк скупает избыток валюты, не давая рублю укрепиться, но делает это таким образом, что когда избыток значителен, стоимость корзины валют из доллара, евро и российского рубля снижается, а когда меньше, то растет. Снижение наблюдается где-то до августа, а рост – до января. Соответственно и курс доллара примерно до осени снижается, после чего растет.





В настоящее время ситуация нетипична: спрос на валюту превышает предложение, так как приток валюты в страну от экспорта нефти и нефтепродуктов сократился в связи с падением объемов переработки нефти, а население и предприятия увеличили объемы покупки валюты.





Даже если НПЗ восстановят загруженность, чистые поступления валюты в страну существенно сократятся из-за падения цен на нефть на мировом рынке. Кроме того, в связи с глобальной рецессией возможно и сокращение поступлений от экспорта других товаров и услуг.





Второй фактор, который, кроме притока и оттока валюты, влияет на курс доллара – это курс российского рубля, который меняется в противофазе с курсами доллара, так как Нацбанк стабилизирует стоимость валютной корзины, для чего при падении курса рубля должны подняться курсы доллара и евро.





Тем не менее, российский рубль потихоньку будет утягивать белорусский за собой. Дело в том, что ослабление российского рубля приводит к снижению цен на российские товары. Поэтому жители Беларуси увеличивают покупку товаров в РФ, что оказывает давление на курс белорусского рубля и против доллара.





Российский рубль уже вряд ли подешевеет

Таким образом, дальнейшая динамика курса белорусского рубля будет определяться, в значительной степени, поведением курса российского рубля на Московской бирже, который вполне может задержаться на текущих значениях.





Правительство и Банк России вполне могли бы удержать свой рубль от падения и сохранить его курс, так как и резервов в стране достаточно, и сальдо внешней торговли у страны положительное.





Но делать это они не хотят, так как им нужна девальвация рубля, чтобы сохранить рублевые доходы нефтяных компаний и доходы бюджета. Это позволит сохранить рублевые расходы бюджета, то есть сделать вид, что все хорошо. А то, что вклады населения и предприятий обесцениваются, а возможности предприятий по покупке оборудования за рубежом сокращаются, их не беспокоит.









Более того, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что «для большинства отраслей промышленности изменение курса в сторону удешевления рубля – это определенный плюс и повышение конкурентоспособности на внешних рынках».





Поэтому правительство РФ не против текущего курса рубля. В частности, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов 13 марта заявил, что динамика курса рубля находится в приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне, поэтому удерживать рубль правительство не планирует.





Он также уточнил, что правительство не собирается заставлять экспортеров принудительно продавать валютную выручку на рынке, чтобы удержать рубль.





Андрей Белоусов также заявил, что, по его мнению, «мы вошли в новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около 35 долларов, плюс-минус. Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин.





И всегда остается вероятность того, что будет восстановлено соглашение в каком-то формате, и цены пойдут вверх. Я не очень верю в длительность цены в районе 20 долларов за баррель по той причине, что это никому не нужно - ни странам производителям, ни странам потребителям нефти».





Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что цены на нефть через несколько месяцев восстановятся, а 13 марта он сообщил, что Россия не видит оснований для возврата к дискуссиям со своими партнерами по ОПЕК +, а в апреле Россия может увеличить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки.





Саудовская Аравия тоже не рвется к переговорам, похоже, ее руководители обиделись на российских чиновников, посчитав их поведение на переговорах оскорбительным.





Пока цены на нефть марки brent опустились до уровня около 30 долларов за баррель, минимального с 2016 года. Многие эксперты считают, что это еще не предел.





В частности, аналитики Deutsche Bank прогнозируют снижение средней цены нефти марки brent во II и III кварталах текущего года до 25 долларов за баррель. К концу года они ожидают подъема цен до 35 долларов за баррель, а в первом полугодии 2021 года – до 40 долларов за баррель.





Все это предвещает долгий период низких цен на нефть. А это означает и низкий курс рубля. В частности, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников полагает, что при цене нефти около 30 долларов за баррель, курс доллара будет находиться в интервале 80-85 рублей за доллар.





Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что в апреле, когда на рынок поступит дополнительная нефть от Саудовской Аравии, рубль может продемонстрировать движение в район 80 руб./долл.





Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе считает, что курс доллара последует за ценами на нефть и сначала вырастет до 75 рублей за доллар, а потом вернется к 61 рублю. А в Альфа-Банке считают, что Банк России будет стремиться удержать курс доллара в интервале 70-75 рублей, чтобы не допустить роста нервозности на рынке.





ФРС пытается остановить обвал фондового рынка

Таким образом, динамика курса российского рубля против доллара зависит от динамики цен на нефть. А она, в свою очередь, зависит от того, насколько глубоким окажется глобальный кризис мировой экономики, запущенный эпидемией коронавируса.





Все зависит от того, удастся ли центробанкам, в частности, ФРС США остановить падение фондовых рынков. Аналитики агентства Bloomberg считают, что, если эпидемия коронавируса приведет к дальнейшему обвалу на американском фондовом рынке, курс доллара может вырасти примерно на 30% – до 100 рублей за доллар. В большей степени подешевеет только турецкая лира: на 39,3%.





Впрочем, аналитики другого банка – Morgan Stanley – думают, что рынки уже почти достигли дна. Стратеги банка в своем отчете, который был опубликован еще до принятого 15 марта решения ФРС о снижении своих ставок по федеральным фондам до 0-0,25%, написали, что «пришло время продавать доллар» в связи с агрессивным стимулированием ФРС.





В то же время, они отметили, что не утверждают, что рынок достиг дна, но, по их мнению, мы вошли в финальную стадию медвежьего рынка.





Таким образом, все зависит от действий американских властей, как и руководства других стран. И надо отметить, что они твердо намерены спасти экономику и объявляют о новых и новых мерах поддержки тех предприятий, которые оказались в сложном финансовом положении.





Поэтому данный глобальный кризис, похоже, не является тем кризисом, о котором многие эксперты говорят уже много лет, и который связан с увеличением долгов правительств и печатанием денег мировыми центробанками.





Настоящий кризис наступит тогда, когда ЦБ больше не смогут печатать деньги из-за роста инфляции или каких-либо других факторов. А сейчас же просто временные трудности из-за эпидемии, которые обострились в связи с ценовой войной на рынке нефти, начатой Саудовской Аравией.





ФРС уже почти лишился возможности снижать ставки, но правительство США может пообещать помощь всем предприятиям, попавшим в беду, как это уже сделало правительство Германии.





Поэтому точка зрения стратегов Morgan Stanley о начале завершении медвежьего рынка кажется убедительной. Нынешний кризис центробанки зальют деньгами. Это значит, что 100 российских рублей за доллар мы не увидим. А вот под 80 рублей курс вполне может подняться. Цены на нефть вполне могут остаться на текущем уровне или даже чуть ниже до конца года.





Это означает, что курс российского рубля останется вблизи уровня 75 рублей за доллар на это время, причем временно может подниматься и выше.









Для белорусского рубля это означает перспективу ослабления против доллара и евро, так как пока он снижался только вследствие падения курса российского рубля на Московской бирже.





Таким образом, существуют довольно сильные аргументы в пользу того, что курс доллара в настоящее время еще не сформировал вершину, которая находится около 2,5 рубля, и в настоящее время близок к своему новому дну.