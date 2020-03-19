«В случае эпидемии месяцок мы точно продержимся». Арямнов наполнил едой два холодильника

Источник материала: Tut.by

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов в 2019 году выиграл серебряные медали на чемпионатах мира и Европы и по опросам журналистов был назван лучшим спортсменом года в стране. В 2020-м Андрей намеревался поехать на Олимпиаду в Токио, но коронавирус поставил на паузу мировой спорт. В интервью SPORT.TUT.BY Арямнов рассказал, что из-за проблем с легкими может заболеть, а потому редко выходит из дома. Далее мы приводим прямую речь штангиста.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Как только коронавирус появился в Беларуси, понял, что у нас будет непростая ситуация. На днях слышал, что в моем родном городе, в Борисове, тоже есть заболевшие люди . Надо сидеть дома и переждать эту вспышку, а не ходить в рестораны и на дискотеки. Не хотелось бы, чтобы у нас стало, как в Италии, так как, на мой взгляд, у нас нет возможностей легко справиться с серьезной эпидемией.

У меня есть проблемы с легкими — страдаю хроническим бронхитом, поэтому я в зоне риска. Стараюсь в магазинах бывать редко и ходить в часы, когда там меньше всего людей. Наличными деньгами не пользуюсь. Расплачиваюсь только платежной картой. Пользуюсь средствами личной гигиены.

Покупаю все про запас: нужно, чтобы дома всегда лежало мясо, чтобы были макароны, рис, гречка. И если случится эпидемия, месяцок мы с семьей точно продержимся, не выходя из дома. У меня ведь два холодильника: когда старый забарахлил, мы купили новый, а как только купили, старый заработал нормально.

Не знаю, помогут ли в борьбе с коронавирусом сто грамм . Не врач, чтобы говорить такое. Но у нас такая страна, где часто можно увидеть пьяных людей. По этой логике многие не подвержены риску заболеть коронавирусом.

Не все белорусы могут сидеть дома, так как нужно много работать. Кто-то и без того занят на двух работах, чтобы платить по кредитам, некоторые отцы платят алименты. Так что, думаю, люди будут трудиться без остановок.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

У меня сейчас двое детей (в ноябре 2019-го у Андрея родился сын . — Прим. TUT.BY). Марку четыре месяца всего. Если раньше мог себе позволить рисковать на соревнованиях, то теперь думаю о семейном бюджете. На Европе в этот раз хотел поднять веса на зарплату в следующем году. А если бы не надо было рубиться внутри сборной за рейтинговые очки и лицензию на Олимпиаду, скорее всего, пропустил бы континентальное первенство.

Неделю назад чемпионат Европы по тяжелой атлетике из-за коронавируса перенесли на июнь. Хотя он должен был пройти в апреле. За этим может последовать и перенос Олимпиады (планировалось провести в Токио в августе 2020 года. — Прим. TUT.BY).

Только для меня перенос чемпионата Европы из-за коронавируса — это хорошо. Для ребят из нашей команды — плохо, так как они были готовы. Я вышел на результаты 185 кг в рывке и 215 кг в толчке, чего хватило бы для попадания в призовую тройку, но, увы, травмировался.

У меня разрыв связки в правом локте. Повредил руку на втором походе при выполнении рывка с весом 170 кг. Что интересно, в день переноса чемпионата Европы — чуть раньше новости об этом, надорвался. Расстроился, так как решил, что пропущу турнир. Но в связи с его переносом времени на восстановление хватает. Пока нужно выдержать двухнедельный покой, а там буду думать. Предстоит закачать и растянуть связку, добиться ее привыкания к нагрузке.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Я не планировал показывать высокие результаты на Европе, так как хотел выступить понадежнее. Вместе с тем пытался саккумулировать средства на подготовку к Олимпиаде. За второе место на чемпионате Европы в прошлом году мне заплатили три тысячи долларов, что не покрыло расходов на подготовку. Зато по итогам календарного года, а в 2019-м я еще стал серебряным призером чемпионата мира, мне назначили зарплату. За нее уже можно немного существовать.

Если перенесут Олимпиаду, то для меня это плохо. Моложе ведь я не становлюсь и выступать долго с серьезными амбициями не рассчитывал. Жду решения по Олимпиаде. Нужно обдумать, как жить и готовиться дальше. Проводить летние Игры в конце года? Не представляю, как это возможно. Слышал, что могут перенести на 2021-й и 2022 годы. Если так, то, видимо, мне имеет смысл потерпеть и дотянуть до Олимпиады-2024 в Париже — эту же Олимпиаду не перенесут?

Что происходит сейчас в других видах спорта, меня давно не волнует. В жизни вне тяжелой атлетики я далек от белорусского спорта. Мне надоело смотреть, как награждают атлетов в богатых видах спорта. Даже после того, как меня назвали лучшим спортсменом Беларуси в 2019-м, меня никто не поздравил. Обидно! Не думаю о спорте.

Я в печали, когда думаю об отношении в стране к тяжелой атлетике. Наши ребята, белорусы, очень сильные. Рекорды Леонида Тараненко и вовсе занесены в Книгу рекордов Гиннеса (266 кг в толчке и 475 кг в двоеборье. — Прим. TUT.BY). А у нас, тяжелоатлетов, кроме базы в Стайках толком и нет ничего. Нет своего дворца. Ничего не зарабатывается, не продвигается этот спорт в массы. Как будто на нас поставили крест.

Не вижу перспектив дальнейшего развития. Будет стабильно одна и та же ситуация со сборами в Стайках. И, знаете, когда годами сидишь на одном месте, начинаешь деградировать. Уходит желание развиваться.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Чемпионаты Беларуси по футболу и хоккею не приостановили, как во всем мире. Видимо, люди рассчитывают заработать деньги на билетах. Нельзя, чтобы стадионы простаивали. Вот только на что они зарабатывают? На обслуживание министерского автопарка? Вот спросите меня, пойду ли я на матчи! Нет, даже если бы мне дали бесплатные билеты.

Посмотрим, как будет распространяться зараза. Не думаю, что эти мероприятия (футбольные и хоккейные матчи в Беларуси. — Прим. TUT.BY) не приведут к чему-то такому. Все-таки вспышка намного серьезнее, чем представляется. Люди будут болеть.

В этом мире ни в чем нельзя быть уверенным. Едешь ты на чемпионат Европы или не едешь, возьмут тебя на Олимпиаду или нет — в таком подвешенном состоянии неприятно находиться. Надо тренироваться, но сперва — разобраться со своей травмой.