|
Помпео: Власти Китая допустили выезд сотен тысяч инфицированных из Уханя
19.03.2020 08:19 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что власти Китая ранее позволили выехать из города Ухань сотням тысяч зараженных новым коронавирусом людей.
Как сообщает
По версии Помпео, из-за действий руководства КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру".
Как полагает госсекретарь США, власти Китая "знали о риске", но якобы "потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают".
"Они пытались не допустить распространения информации <...> вместо того, чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир", - добавил Помпео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что власти Китая ранее позволили выехать из города Ухань сотням тысяч зараженных новым коронавирусом людей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)