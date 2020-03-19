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Помпео: Власти Китая допустили выезд сотен тысяч инфицированных из Уханя

19.03.2020 08:19 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что власти Китая ранее позволили выехать из города Ухань сотням тысяч зараженных новым коронавирусом людей.




Как сообщает ТАСС, с этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил в эфире телеканала Fox News.

По версии Помпео, из-за действий руководства КНР "возникла опасность не только для китайцев, но и для людей по всему миру".

Как полагает госсекретарь США, власти Китая "знали о риске", но якобы "потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают".

"Они пытались не допустить распространения информации <...> вместо того, чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир", - добавил Помпео.
 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что власти Китая ранее позволили выехать из города Ухань сотням тысяч зараженных новым коронавирусом людей.
 
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