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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

19.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475, сообщают информагентства со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По его информации, всего в стране погибли 2978 человек, однако количество выздоровевших также увеличилось на 1084 человека, их общее число достигло 4025. Наибольший прирост случаев COVID-19 зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек. "Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2 648 больше, чем накануне. Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет", - уточнил Анджело Боррелли. Таким образом, с начала вспышки в Италии заразились более 35 713, включая излечившихся и скончавшихся.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тыс. человек, более 8,7 тыс. умерли, а 83,3 тыс. вылечились. Италия занимает второе место после Китая (81102) по количеству зараженных (35713 случаев). Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Однако за последние сутки в Ухане не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом.

https://grodnonews.by/news/v_mire/v_italii_zafiksirovali_rekordnoe_chislo_zhertv_koronavirusa_za_sutki.html

 
 
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475, сообщают информагентства со...
 
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