«Евровидение-2020» официально отменили

Источник материала: Ивьевский край

Стало известно, что из-за коронавируса музыкальный конкурс «Евровидение-2020» был официально отменен.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте мероприятия.

В этом году Евровидение должно было пройти в мае в Роттердаме (Нидерланды). Конкурс отменен впервые за последние 64 года. «Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, вынудили Европейский вещательный союз (EBU) принять трудное решение не проводить мероприятие», — говорится в сообщении. Беларусь на конкурсе должна была представить группа VAL.