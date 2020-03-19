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«Евровидение-2020» официально отменили

19.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Стало известно, что из-за коронавируса музыкальный конкурс «Евровидение-2020» был официально отменен.

Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте мероприятия.

В этом году Евровидение должно было пройти в мае в Роттердаме (Нидерланды). Конкурс отменен впервые за последние 64 года. «Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, вынудили Европейский вещательный союз (EBU) принять трудное решение не проводить мероприятие», — говорится в сообщении. Беларусь на конкурсе должна была представить группа VAL.

Источник: https://belnaviny.by/kultura/evrovidenie-2020-oficialno-otmenili.html
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Стало известно, что из-за коронавируса музыкальный конкурс «Евровидение-2020» был официально отменен. Соответствующая информация была...
 
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