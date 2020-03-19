Всемирный теннисный сезон остановлен до лета

В нём объявляется, что все турниры приостановлены до 7 июня. Теннис, как и другие виды спорта, стал жертвой коронавируса.





Рейтинги теннисистов и теннисисток будут заморожены. Арина Соболенко на ближайшие месяцы останется 11-й ракеткой мира.