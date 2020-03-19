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Всемирный теннисный сезон остановлен до лета
19.03.2020 08:57 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Всемирный теннисный сезон остановлен до лета. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов приняли совместное заявление.
В нём объявляется, что все турниры приостановлены до 7 июня. Теннис, как и другие виды спорта, стал жертвой коронавируса.
Рейтинги теннисистов и теннисисток будут заморожены. Арина Соболенко на ближайшие месяцы останется 11-й ракеткой мира.
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Всемирный теннисный сезон остановлен до лета. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов приняли совместное заявление.
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