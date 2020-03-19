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Всемирный теннисный сезон остановлен до лета

19.03.2020 08:57 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный теннисный сезон остановлен до лета. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов приняли совместное заявление.

В нём объявляется, что все турниры приостановлены до 7 июня. Теннис, как и другие виды спорта, стал жертвой коронавируса.

Рейтинги теннисистов и теннисисток будут заморожены. Арина Соболенко на ближайшие месяцы останется 11-й ракеткой мира.
 
 
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Всемирный теннисный сезон остановлен до лета. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов приняли совместное заявление.
 
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