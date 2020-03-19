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«Коронавирус — это психоз»: Лукашенко раскритиковал беларусов, которые паникуют

19.03.2020 11:34 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, заслушивая доклад об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

'Несмотря на некую критику с моей стороны, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, - заявил Александр Лукашенко. - Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует'.

 
 
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Люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, заслушивая доклад об...
 
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