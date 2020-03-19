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Михаил Захаров: «Почему продолжаем кэмп? Уже сейчас мы начинаем готовиться к квалификационному олимпийскому турниру»
19.03.2020 11:33 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
– Конечно, мы уже обсудили с ребятами и эту ситуацию, и необходимость продолжения тренировок. Уже сейчас мы начинаем готовиться к квалификационному олимпийскому турниру. ИИХФ оставляет на подготовку к турниру порядка недели, а за это время очень тяжело подготовить команду. Тем более, мы увидим обновленный состав.
Будут ли еще в кэмпе другие новички, которых раньше не было? Да нет, я уже всех пересмотрел. Будем работать по изначально запланированному списку. Единственное, в связи с отменой чемпионата мира мы не станем сейчас вызывать
- Шарангович, Оксентюк и другие ребята, играющие в Северной Америке, уже летят домой. Насколько вероятно, что уже в ближайшее время они смогут присоединится к команде?
– Их чемпионаты сейчас не отменены, а приостановлены, поэтому могут действовать какие-то ограничения со стороны лиг. Конечно, мы были бы рады видеть их в команде, но правила есть правила. Вот Фальковского уже точно ждем.
- А те неожиданные имена, которые вы анонсировали в начале сбора, по-прежнему стоит ждать?
– Думаю, да, – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Почему продолжаем кэмп? Уже сейчас мы начинаем готовиться к квалификационному олимпийскому турниру»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, почему продолжается кэмп национальной команды, несмотря на то, что чемпионат мира был отменен.
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