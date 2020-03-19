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Михаил Захаров: «Почему продолжаем кэмп? Уже сейчас мы начинаем готовиться к квалификационному олимпийскому турниру»

19.03.2020 11:33 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, почему продолжается кэмп национальной команды, несмотря на то, что чемпионат мира был отменен.

– Конечно, мы уже обсудили с ребятами и эту ситуацию, и необходимость продолжения тренировок. Уже сейчас мы начинаем готовиться к квалификационному олимпийскому турниру. ИИХФ оставляет на подготовку к турниру порядка недели, а за это время очень тяжело подготовить команду. Тем более, мы увидим обновленный состав.

Будут ли еще в кэмпе другие новички, которых раньше не было? Да нет, я уже всех пересмотрел. Будем работать по изначально запланированному списку. Единственное, в связи с отменой чемпионата мира мы не станем сейчас вызывать Плэтта и Бэйлена. Но я все равно думаю, что сбор получится хорошим. Все ребята профессионалы и понимают, что даже простой в 2-3 дня может сказаться на игровой форме, а некоторые сейчас почти месяц были без практики. Поэтому все сейчас готовы продолжать тренировки.

- Шарангович, Оксентюк и другие ребята, играющие в Северной Америке, уже летят домой. Насколько вероятно, что уже в ближайшее время они смогут присоединится к команде?

– Их чемпионаты сейчас не отменены, а приостановлены, поэтому могут действовать какие-то ограничения со стороны лиг. Конечно, мы были бы рады видеть их в команде, но правила есть правила. Вот Фальковского уже точно ждем.

- А те неожиданные имена, которые вы анонсировали в начале сбора, по-прежнему стоит ждать?

– Думаю, да, – сказал Захаров.

Захаров с Лукашенко настолько дружны, что у них даже мысли сходятся. Например, о том, как победить коронавирус

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал, почему продолжается кэмп национальной команды, несмотря на то, что чемпионат мира был отменен.
 
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