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Разбирались, будет ли «поезд» из магазинов на вокзале Могилева (спойлер: ипэшники настроены скептически)

19.03.2020 11:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Помните, мы говорили о том, что торговые павильоны на привокзальной площади Могилева объединят в один объект, по форме напоминающий поезд? Так вот это не точно. И то, что проект реализуют в течение 2020 года, тоже не факт. С этим планом вообще все туманно, местами загадочно, а владельцы магазинов и вовсе настроены скептически и, скажем прямо, не горят желанием что-то менять. Рассказываем, что удалось узнать. Спойлер: о деталях переноса автовокзала к железнодорожному тоже есть кое-какая информация.


Ряд магазинчиков на площади около железнодорожного вокзала появился в 2002 году. Важно: это капитальное строение, а не киоски. То есть конструкция прочная, из бетона и кирпича.

Всего магазинчиков 9, у каждого — свой владелец-предприниматель. По размеру магазины разные, и их ряд разделен двумя пролетами бетонной лестницы, ведущей к отделению почты, кафе, аптеке, жилым домам и магазинам.

Слева от лестницы — 4 магазина: в трех продают цветы, в крайнем — кассеты, диски, электронику и прочее. Этот крайний магазин — что-то вроде местного диско-клуба: из него постоянно доносится негромкая музыка, под которую нет-нет да и «зажигают» на тротуаре нетрезвые люди. В пяти магазинах справа можно купить продукты, напитки.

Что говорят власти?

По словам главного архитектора Могилева Владимира Скачека, это сами предприниматели, владельцы магазинов, пришли к чиновникам с идеей объединить ряд магазинов общей архитектурной концепцией — «сделать красиво». Нужно сказать, что в теории идея здравая: несмотря на то, что построены магазины одинаковыми, рекламные вывески каждого и оформление витрин ну очень разные и пестрые.

Те же предприниматели предложили надстроить второй этаж и за счет этого расширить торговую площадь объектов, говорит Владимир Скачек. По его словам, на втором этаже планировали разместить и смотровую площадку с видом на привокзальную площадь.

Вот как это выглядит на эскизах.


Фото: Галина Хитрикова, Mogilevnews.by




Решение объединить магазины, надстроить второй этаж и оформить все это в виде поезда, по словам главного архитектора Владимира Скачека, вытекло из того, что магазины стоят в ряд около железнодорожного вокзала. По словам главного архитектора города, ипэшники со всем согласились. Эскиз, по словам предпринимателей, представило архитектурное бюро в Могилеве «Реал-проект К».

А что говорят предприниматели?

В разговоре с журналистом TUT.BY предприниматели на условиях анонимности рассказывают другую историю. Во-первых, они отрицают, что сами предлагали «поезд», надстройку и вообще какую-либо реконструкцию.

По одной версии, в 2018 году перед Форумом регионов Беларуси и России «к ним пришли» с посылом: срочно сдавайте деньги, нужно за 2 месяца сделать красиво — провести реконструкцию.

По другой, примерно в то же время один из собственников пошел к чиновникам с предложением: дайте мне все эти магазины, я их перестрою и сделаю красиво. Один из предпринимателей вообще говорит, что владельцев магазинов поставили перед фактом: мол, нужно делать реконструкцию, и не забывайте, что у вас через год-два заканчивается договор на аренду земли, так что думайте.

И предприниматели согласились на реконструкцию.

Ипэшники сразу спросили, сколько это будет стоить. И получили ответ: проект — около 300 долларов за квадрат. В итоге в среднем вышло около 2,8 тысячи рублей с каждого магазина. По словам одного из владельцев, проектировщики уверяли, что само строительство потом дорогим не будет: конструкции второго этажа будут легкими.


Так выглядит крыша магазинов сейчас. Это открытая площадка с панорамным видом на привокзальную площадь.



Предприниматели признаются, что деньги на проект сдали не в полном объеме: кто-то перечислил причитающуюся сумму целиком, а кому-то разрешили отсрочку и он был в процессе выплаты, когда «началась катавасия».

Дело уперлось в оформление документов. Во-первых, всплыла проблема с владельцем одного из магазинов, точнее — его физическим отсутствием. Магазин работает, в нем заправляет кто-то из родственников владельца, но оформить документы на реконструкцию законно у него нет права.

Во-вторых, выяснилось, что предприниматели должны объединиться в товарищество, чтобы быть единым заказчиком проекта реконструкции. Без отсутствующего владельца они это сделать не могут, да и голосование за председателя товарищества затягивается. Никто не хочет брать на себя ответственность, а если хочет, то за приличную зарплату, которую остальные платить отказываются: дорого.

Финансовый вопрос — второй камень преткновения. Предприниматели говорят открыто: денег не было, нет и в ближайшее время вряд ли будут. Они готовы были брать кредиты два года назад, но сейчас — нет.

— Все, наверное, думают, что мы тут в золоте купаемся. Но откуда будут деньги у нас, если их нет у людей? — говорит один из владельцев магазинов. — Покупательная способность падает. Теперь из-за коронавируса у нас будут проблемы с поставкой товара. А ведь нужно каждый месяц платить налоги, зарплату.

Предприниматели отмечают еще такой момент: по закону из каждого магазина на второй этаж должны вести лестницы. А учитывая небольшой размер торговой площади на первом этаже, некоторым под лестницу придется отвести едва ли не половину помещения. «Да и кто из покупателей пойдет по лестнице наверх за покупками? Это же не торговый центр», — говорит один из владельцев магазинов.


Предполагается, что таким видом будут любоваться со второго этажа магазинов после реконструкции

Еще одна важная деталь: на время строительных работ магазин придется закрывать, а это — полгода минимум. В итоге проект реконструкции магазинов предприниматели называют для себя неразумной тратой денег, времени и сил. Но уточняют: «Если коллектив согласится, придется выкручиваться, лезть в долги, возможно, что-то продавать».

Главный архитектор города Владимир Скачек говорит, что за 2020 год проект реконструкции магазинов на привокзальной площади планируют все-таки реализовать, несмотря на все возникшие проблемы. Уточняет: эскиз — все же не окончательный вариант. Возможно, никакого поезда и не будет, а фасад магазинов после реконструкции будет близок к архитектурной концепции соседнего багажного отделения, «зашитого» в коричневое стекло.

Кстати, что с переносом автовокзала?

На вопрос TUT.BY о планах переноса автовокзала к железнодорожному, Владимир Скачек рассказал, что проект «заглох» на этапе эскиза три года назад. Дело в том, что город финансировать это не будет — нужен инвестор. И по задумке, это будет отдельно стоящее здание торгового центра с автовокзалом на первом этаже — как минский «Галилео». Построить его планировали на месте сквера около железнодорожных путей напротив домов № 99 и 101 на улице Первомайской. Но пока инвестора на проект нет.

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Теги: Могилев
 
 
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А помните, предлагали перенести автовокзал к железнодорожному? Тоже узнали, что с проектом.
 
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