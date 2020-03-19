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Цены на нефть растут, инвесторы оценивают эффективность мер стимулирования
19.03.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Цены на нефть растут в четверг, в то время как инвесторы пытаются понять, насколько эффективными будут масштабные меры стимулирования центробанков для поддержки глобальной экономики по мере усиления шока от пандемии коронавируса, пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,98% до $ 26,12 за баррель к 9.09 по московскому времени, а фьючерсы на WTI прибавили 12,62% до $ 22,94.
В среду Brent упала на 13%, WTI обвалилась почти на 25%.
Европейский центральный банк на экстренном заседании в среду объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро в попытке сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны.
На этом фоне на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 марта,
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Цены на нефть растут в четверг, в то время как инвесторы пытаются понять, насколько эффективными будут масштабные меры стимулирования центробанков для поддержки...
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