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Цены на нефть растут, инвесторы оценивают эффективность мер стимулирования

19.03.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на нефть растут в четверг, в то время как инвесторы пытаются понять, насколько эффективными будут масштабные меры стимулирования центробанков для поддержки глобальной экономики по мере усиления шока от пандемии коронавируса, пишет Reuters.


Фото: Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,98% до $ 26,12 за баррель к 9.09 по московскому времени, а фьючерсы на WTI прибавили 12,62% до $ 22,94.

В среду Brent упала на 13%, WTI обвалилась почти на 25%.

Европейский центральный банк на экстренном заседании в среду объявил о новой программе покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро в попытке сдержать последствия эпидемии коронавируса для экономики еврозоны.

На этом фоне на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 19 марта, доллар и евро снова растут. По состоянию на 10.47 доллар вырос на 4,03%, а евро — на 2,91%. Российский рубль при этом упал на 0,12%.

 
 
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Цены на нефть растут в четверг, в то время как инвесторы пытаются понять, насколько эффективными будут масштабные меры стимулирования центробанков для поддержки...
 
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