|
Стало известно, почему Беларусь не закроет границы на фоне пандемии
19.03.2020 13:01 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 19 марта, во Дворце Независимости прошло совещание по эпидситуации в Беларуси. Александр Лукашенко объяснил, по какой причине наша страна, следуя опыту хотя бы (всех!) соседних государств, не закроет своих границ для иностранцев.
«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается, –
А что насчёт карантина в школах и вузах? (Спойлер: ничего подобного)
«Если родители боятся – не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем», –
Но пусть беларусы не выходят из дому
«Людям надо советовать, чтобы они оставались дома. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать. Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь», –
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)