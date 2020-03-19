Стало известно, почему Беларусь не закроет границы на фоне пандемии

Источник материала: KYKY

Сегодня, 19 марта, во Дворце Независимости прошло совещание по эпидситуации в Беларуси. Александр Лукашенко объяснил, по какой причине наша страна, следуя опыту хотя бы (всех!) соседних государств, не закроет своих границ для иностранцев.

«Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается, – сказал президент о закрытии границ странами-соседками Беларуси. – Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ».

А что насчёт карантина в школах и вузах? (Спойлер: ничего подобного)

«Если родители боятся – не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем», – заявил Лукашенко. По его мнению, если в школах объявить каникулы, это лишь обострит обстановку, поскольку дети, которые могут переносить коронавирус, их иммунитет справляется с инфекцией, поедут к бабушкам. А пожилые люди находятся в группе риска. «Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы – будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы еще научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо. Общество уже начало к этому привыкать. Зачем мы творим всякие безобразия и ненужные действия там, где в них нет необходимости».

Но пусть беларусы не выходят из дому

«Людям надо советовать, чтобы они оставались дома. Надо мобилизовать наши социальные службы, чтобы помогали старикам, у которых детей нет, которым никто помочь не может. Надо их сейчас опекать. Надо все сделать, чтобы они смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь», – отметил президент.