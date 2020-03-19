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В Италии 99,2% умерших от коронавируса имели до заражения серьезные проблемы со здоровьем

19.03.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 99% людей, умерших от коронавируса в Италии, до заражения имели серьезные проблемы со здоровьем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на службы здравоохранения страны.

В Италии 99,2% умерших от коронавируса имели до заражения серьезные проблемы со здоровьем

Национальный институт здоровья Италии изучил медицинские записи о 18% смертельных случаев от коронавируса в стране. Оказалось, что 0,8% жертв болезни ранее не имели каких-либо патологий. Почти половина умерших (48,5%) до заражения коронавирусом страдала как минимум от трех заболеваний, 25,6% - от двух заболеваний, 25,1% - от одного.

При этом более 75% жертв коронавируса имели высокое кровяное давление, около 35% - диабет, а у трети были диагностированы сердечные заболевания.

Средний возраст умерших от вируса в Италии составляет 79,5 лет. Все жертвы до 40 лет - мужчины с ранее диагностированными серьезными заболеваниями.

Анализируя данные о пациентах с коронавирусом, итальянские медики надеются найти зацепки, которые помогут в борьбе с распространением болезни. По последним данным, в Италии более 35 тыс. подтвержденных случаев заражения, около 3 тыс. заболевших умерли.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они заражают людей, домашних животных и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Для профилактики коронавируса COVID-19, эксперты ВОЗ рекомендуют проводить гигиену рук, носа и глаз, использовать антисептики на спиртовой основе, избегать контактов с людьми с симптомами ОРИ, при чихании и кашле прикрывать рот салфеткой. При малейших признаках заболевания нужно обратиться за медицинской помощью.

 
 
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  Более 99% людей, умерших от коронавируса в Италии, до заражения имели серьезные проблемы со здоровьем, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на службы...
 
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