Лукашенко: Не так страшен коронавирус, как паника

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не так страшен коронавирус, как паника вокруг него, заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси сегодня провел совещание по ситуации с распространением инфекции, сообщает «МИР 24».

«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь. Почему я себя так себя веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует. Цивилизованный мир нашей планеты уже вообще с ума сошел. Там уже политики начинают советы давать и используют в своих интересах все эти процессы, в зависимости от того, что в какой конкретной стране происходит», – подчеркнул глава государства.