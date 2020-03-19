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У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус
19.03.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Медики нашли у князя Монако Альбера II заболевание COVID-19, вызванное новым коронавирусом. Сообщение пресс-службы дворца страны
Состояние здоровья правителя Монако, уточнили во дворце, не вызывает опасений. Сейчас он находится под надзором своего лечащего врача и специалистов из государственной больницы княжества.
В пресс-службе уточнили, что Альбер II перешел на удаленную работу из своих апартаментов. Также князь призвал жителей Монако к самоизоляции и ограничению контактов с другими людьми, чтобы не распространять коронавирус.
Как
16 марта власти Монако
Альберу II 62 года, правящим князем он стал в 2005 году.
Вспышка коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре она переросла в эпидемию, а потом ВОЗ охарактеризовала темпы распространения вируса как пандемию.
На 19 марта в мире зарегистрировали больше 220 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около 85 тысяч человек выздоровели, 9,3 тысячи умерли. Самое большое число заражений в Китае — больше 80 тысяч. В Монако с населением в 37 тысяч человек выявили семь заражений коронавирусом.
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Состояние здоровья правителя Монако, уточнили во дворце, не вызывает опасений. Сейчас он находится под надзором своего лечащего врача и специалистов из...
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