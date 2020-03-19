﻿ У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус

19.03.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Медики нашли у князя Монако Альбера II заболевание COVID-19, вызванное новым коронавирусом. Сообщение пресс-службы дворца страны распространило французское радио Franceinfo, пишет RTVi.


Князь Монако Альбер II. Фото: Reuters

Состояние здоровья правителя Монако, уточнили во дворце, не вызывает опасений. Сейчас он находится под надзором своего лечащего врача и специалистов из государственной больницы княжества.

В пресс-службе уточнили, что Альбер II перешел на удаленную работу из своих апартаментов. Также князь призвал жителей Монако к самоизоляции и ограничению контактов с другими людьми, чтобы не распространять коронавирус.

Как уточнила газета Monaco-Matin, Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусом.

16 марта власти Монако сообщили, что коронавирусом заражен государственный министр (глава правительства) Монако Серж Телль. Тогда также отмечалось, что его состояние не вызывает опасений. Все встречи с правительством Телль с тех пор проводил по видеосвязи.

Альберу II 62 года, правящим князем он стал в 2005 году.

Вспышка коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре она переросла в эпидемию, а потом ВОЗ охарактеризовала темпы распространения вируса как пандемию.

На 19 марта в мире зарегистрировали больше 220 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около 85 тысяч человек выздоровели, 9,3 тысячи умерли. Самое большое число заражений в Китае — больше 80 тысяч. В Монако с населением в 37 тысяч человек выявили семь заражений коронавирусом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние здоровья правителя Монако, уточнили во дворце, не вызывает опасений. Сейчас он находится под надзором своего лечащего врача и специалистов из...
 
Новости дня
Новости
 
Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика