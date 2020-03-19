У князя Монако Альбера II диагностировали коронавирус

Источник материала: Tut.by

Медики нашли у князя Монако Альбера II заболевание COVID-19, вызванное новым коронавирусом. Сообщение пресс-службы дворца страны распространило французское радио Franceinfo, пишет RTVi .



Князь Монако Альбер II. Фото: Reuters

Состояние здоровья правителя Монако, уточнили во дворце, не вызывает опасений. Сейчас он находится под надзором своего лечащего врача и специалистов из государственной больницы княжества.

В пресс-службе уточнили, что Альбер II перешел на удаленную работу из своих апартаментов. Также князь призвал жителей Монако к самоизоляции и ограничению контактов с другими людьми, чтобы не распространять коронавирус.

Как уточнила газета Monaco-Matin, Альбер II стал первым главой государства, который заразился коронавирусом.

16 марта власти Монако сообщили , что коронавирусом заражен государственный министр (глава правительства) Монако Серж Телль. Тогда также отмечалось, что его состояние не вызывает опасений. Все встречи с правительством Телль с тех пор проводил по видеосвязи.

Альберу II 62 года, правящим князем он стал в 2005 году.

Вспышка коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Вскоре она переросла в эпидемию, а потом ВОЗ охарактеризовала темпы распространения вируса как пандемию.

На 19 марта в мире зарегистрировали больше 220 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около 85 тысяч человек выздоровели, 9,3 тысячи умерли. Самое большое число заражений в Китае — больше 80 тысяч. В Монако с населением в 37 тысяч человек выявили семь заражений коронавирусом.