О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Санитарно-эпидемиологическую и микробиологическую службы сохранили, лаборатории модернизировали, в постоянном диалоге с ведущими международными центрами вирусологии.









Поэтому буквально сразу после расшифровки так называемых кодов вируса в белорусских лабораториях появились свои тесты. Именно свои. Сейчас используем отечественные, российские и предоставленные ВОЗ. Никакой разницы.





Наталья Шмелёва, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

Мы понимаем ответственность, которую мы несем. Это, прежде всего, организация карантинных мероприятий, это лечение, изоляция этих пациентов. Поэтому все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трех тест-системах, чтобы удостовериться, что мы действительно имеем случай коронавирусной инфекции.









Эффективную работу Натальи Шмелёвой на совещании оценил и президент. Положительные оценки звучат от Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также:

Александр Лукашенко рассказал об организации «зелёных коридоров» для транзитных грузов

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь