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О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»
19.03.2020 20:02 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Санитарно-эпидемиологическую и микробиологическую службы сохранили, лаборатории модернизировали, в постоянном диалоге с ведущими международными центрами вирусологии.
Поэтому буквально сразу после расшифровки так называемых кодов вируса в белорусских лабораториях появились свои тесты. Именно свои. Сейчас используем отечественные, российские и предоставленные ВОЗ. Никакой разницы.
Наталья Шмелёва, заведующий лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Эффективную работу Натальи Шмелёвой на совещании оценил и президент. Положительные оценки звучат от Всемирной организации здравоохранения.
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О коронавирусе в Беларуси: «Все положительные результаты мы неоднократно перепроверяем на трёх тест-системах»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 марта заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
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