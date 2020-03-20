Коронавирусный психоз, самолеты с долларами, папа Канопацкой и сенсация с БАТЭ - все за вчера

Это прекрасное чувство — проснуться, когда все родные и близкие рядом. К сожалению, многие наши соотечественники в эти дни оказались далеко от дома. Закрытые из-за пандемии границы обернулись сотнями сообщений от тех, кто застрял в других странах. Например, некоторым за билет в Беларусь нужно выложить 1200 долларов, во Внуково «зависли» около 100 наших туристов, а некоторых в Гоа и вовсе не пускают на борт самолетов. Всего же, по подсчетам Минспорта, за границей сейчас около 8 тысяч наших соотечественников — и это только те, кто выехал по путевкам. Желаем всем поскорее вернуться домой, а пока расскажем, что еще было вчера.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Начнем, конечно, с коронавируса. В Ухане нет новых случаев, удалось победить вирус и в одном из итальянских городов. Количество выявленных случаев COVID-19 в Беларуси не изменилось, у 11 пациентов — впервые отрицательные тесты. Вчера по этой теме было совещание у президента, на котором он разрешил детям не ходить в школу, поручил изменить расписание транспорта, велел производить респираторы, а всю сложившуюся с вирусом ситуацию назвал психозом. Не обошлось в этот раз и без советов: Лукашенко даже рассказал то ли анекдот, то ли быль про 100 грамм и Жириновского (тот, кстати, ему уже ответил).
Надоело читать про коронавирус? Тогда расскажем вам про доллар! Напомним, чем закончились для курсов валют вчерашние торги, покажем, что происходит у обменников и магазинов и попытаемся объяснить вместе курсами валют">с экспертами и Нацбанком, что же это творится с курсами валют (спойлер, во многом опять виноваты самолеты).
Экспорт нефтепродуктов, ранее приносивший Беларуси весомый доход, заметно просел. Ситуация сейчас усугубляется не только спором с Россией, но и падением мировых цен на нефть, и пандемией коронавируса. Мировые ценовые агентства сообщают о скоплении нефтепродуктов в хранилищах в ряде стран. Впрочем, в России некоторые умельцы нашли выход из сложного положения.
Бывший глава Докшицкого райисполокома Олег Пинчук, который, предположительно застрелил на охоте местного бизнесмена, получил новое назначение. Следствие по делу продолжается.
Вместе с инфекционистом собрали простые правила по безопасной работе в офисе во время пандемии: как нажимать кнопку в лифте? нужно ли протирать ручку двери и мышку компьютера антисептиком и многое другое.
Ну и еще у нас есть подробная инструкция о том, как действовать родителям школьников и учителей во время пандемии. ЮНИСЭФ, ВОЗ и Красный крест объяснили, стоит ли сейчас здоровому ребенку ходить в школу.
Строительный сезон в этом году начался одновременно с ростом курса доллара и евро, объявлением пандемии коронавируса и закрытием границ. Узнали, как это все повлияло на расценки строителей и цены на строительные материалы, и рассказываем, стоит ли откладывать ремонт или строительство дома?
«…Толян безуспешно обрывает все возможные средства связи моего отца, добиваясь встречи на предмет выклянчивания очередной порции денег…» — писала в начале марта экс-депутат Анна Канопацкая. «Толян» — это бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Отец — 72-летний бизнесмен Анатолий Труханович. В начале 90-х его назвали первым официальным долларовым миллионером в Беларуси. Мы встретились с аксакалом-предпринимателем и расспросили о первом бизнесе, либерализации, налогах, коррупции, дочке, Лебедько, Мясниковиче и Лукашенко.
30 лет назад, в 1990-м, в белорусском парламенте была создана комиссия. Она должна была выяснить, как белорусские чиновники действовали после аварии на Чернобыльской АЭС. Рассказываем, к каким выводам пришла комиссия, какое наказание понесли руководители БССР, а также какую позицию в этом вопросе занимал будущий президент Александр Лукашенко.
Как только широко анонсированный заводом «БЕЛДЖИ» электромобиль Geely Geometry A стал доступен для тест-драйва, мы тут же нашли ему в соперники… Tesla Model 3. А что? Это самый продаваемый электрокар 2019 года в мире. К тому же оба — седаны, имеют схожие размеры и запас хода.
О СПОРТЕ
Биатлонный сезон — 19/20 закончился на неделю раньше, но это по сути никак не повлияло на итоги для белорусской сборной. Собрали главные цифры сезона, который стал для Беларуси историческим.
В Европе назвали даты возобновления футбольных турниров.
Зато у нас футбол не отменяли и вчера стартовал очередной Чемпионат в Высшей Лиге. Давно белорусская футбольная «вышка» не начиналась столь сенсационно! 30-й чемпионат страны начался с поражения БАТЭ от «студентов». Вот что об этом говорит тренер борисовского клуба.
Ну, а бонусом для тех, кто дочитал до конца, сегодня будет ролик про минских студентов, которые спели частушки для своей однокурсницы на карантине. Давайте вместе искать поводы для оптимизма в такое непростое время.
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