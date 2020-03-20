Коронавирусный психоз, самолеты с долларами, папа Канопацкой и сенсация с БАТЭ - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Это прекрасное чувство — проснуться, когда все родные и близкие рядом. К сожалению, многие наши соотечественники в эти дни оказались далеко от дома. Закрытые из-за пандемии границы обернулись сотнями сообщений от тех, кто застрял в других странах. Например, некоторым за билет в Беларусь нужно выложить 1200 долларов, во Внуково « зависли » около 100 наших туристов, а некоторых в Гоа и вовсе не пускают на борт самолетов. Всего же, по подсчетам Минспорта, за границей сейчас около 8 тысяч наших соотечественников — и это только те, кто выехал по путевкам. Желаем всем поскорее вернуться домой, а пока расскажем, что еще было вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

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Чтобы своевременно оказывать помощь пациентам с COVID-19, в поликлиниках кое-что изменили . Рассказываем, что делать, если приболели или если нужна выписка, к примеру, для водительской комиссии .

. Рассказываем, что делать, или если нужна выписка, к примеру, . Вместе с инфекционистом собрали простые правила по безопасной работе в офисе во время пандемии : как нажимать кнопку в лифте? нужно ли протирать ручку двери и мышку компьютера антисептиком и многое другое .

: как нажимать кнопку в лифте? нужно ли протирать ручку двери и мышку компьютера антисептиком и . Ну и еще у нас есть подробная инструкция о том, как действовать родителям школьников и учителей во время пандемии. ЮНИСЭФ, ВОЗ и Красный крест объяснили, стоит ли сейчас здоровому ребенку ходить в школу .

о том, как действовать родителям школьников и учителей во время пандемии. ЮНИСЭФ, ВОЗ и Красный крест объяснили, . Строительный сезон в этом году начался одновременно с ростом курса доллара и евро, объявлением пандемии коронавируса и закрытием границ. Узнали, как это все повлияло на расценки строителей и цены на строительные материалы, и рассказываем , стоит ли откладывать ремонт или строительство дома?

Читайте на Ребёнок BY: https://rebenok.by/articles/stature/healts/27597-pamyatka-dlya-roditelei-ot-yunisef-.html Подробная инструкция о том, как нужно действовать родителям и учителям во время пандемии COVID-19, выпущена при поддержке ЮНИСЕФ, ВОЗ, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного ПолумесяцаЧитайте на Ребёнок BY:

Читайте на Ребёнок BY: https://rebenok.by/articles/stature/healts/27597-pamyatka-dlya-roditelei-ot-yunisef-.html Подробная инструкция о том, как нужно действовать родителям и учителям во время пандемии COVID-19, выпущена при поддержке ЮНИСЕФ, ВОЗ, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.Читайте на Ребёнок BY:

Читайте на Ребёнок BY: https://rebenok.by/articles/stature/healts/27597-pamyatka-dlya-roditelei-ot-yunisef-.html Подробная инструкция о том, как нужно действовать родителям и учителям во время пандемии COVID-19, выпущена при поддержке ЮНИСЕФ, ВОЗ, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.Читайте на Ребёнок BY:

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

«…Толян безуспешно обрывает все возможные средства связи моего отца, добиваясь встречи на предмет выклянчивания очередной порции денег…» — писала в начале марта экс-депутат Анна Канопацкая. «Толян» — это бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Отец — 72-летний бизнесмен Анатолий Труханович. В начале 90-х его назвали первым официальным долларовым миллионером в Беларуси. Мы встретились с аксакалом-предпринимателем и расспросили о первом бизнесе, либерализации, налогах, коррупции, дочке, Лебедько, Мясниковиче и Лукашенко.





30 лет назад, в 1990-м, в белорусском парламенте была создана комиссия. Она должна была выяснить, как белорусские чиновники действовали после аварии на Чернобыльской АЭС. Рассказываем , к каким выводам пришла комиссия, какое наказание понесли руководители БССР, а также какую позицию в этом вопросе занимал будущий президент Александр Лукашенко.

, к каким выводам пришла комиссия, какое наказание понесли руководители БССР, а также какую позицию в этом вопросе занимал будущий президент Александр Лукашенко. Как только широко анонсированный заводом «БЕЛДЖИ» электромобиль Geely Geometry A стал доступен для тест-драйва, мы тут же нашли ему в соперники … Tesla Model 3. А что? Это самый продаваемый электрокар 2019 года в мире. К тому же оба — седаны, имеют схожие размеры и запас хода.

О СПОРТЕ

Биатлонный сезон — 19/20 закончился на неделю раньше, но это по сути никак не повлияло на итоги для белорусской сборной. Собрали главные цифры сезона, который стал для Беларуси историческим.

закончился на неделю раньше, но это по сути никак не повлияло на итоги для белорусской сборной. главные цифры сезона, который стал для Беларуси историческим. В Европе назвали даты возобновления футбольных турниров.

даты возобновления футбольных турниров. Зато у нас футбол не отменяли и вчера стартовал очередной Чемпионат в Высшей Лиге. Давно белорусская футбольная «вышка» не начиналась столь сенсационно! 30-й чемпионат страны начался с поражения БАТЭ от «студентов». Вот что об этом говорит тренер борисовского клуба.

Все новости четверга, 19 марта

Ну, а бонусом для тех, кто дочитал до конца, сегодня будет ролик про минских студентов, которые спели частушки для своей однокурсницы на карантине. Давайте вместе искать поводы для оптимизма в такое непростое время.

Ваша редакция