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Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Эстафета огня на территории страны должна стартовать 26 марта.
Самолет с огнем на борту
В ней должны принять участие в том числе трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида. Изначально предполагалось, что прославленные спортсмены лично привезут священный, как его называют в Японии, огонь из Греции. Однако пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы в церемонию передачи огня, которая в четверг прошла на знаменитом афинском стадионе «Панатинаикос» при пустых трибунах.
Эстафета на японской территории должна начаться 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году. Но местные власти призывают людей воздержаться от массового выстраивания вдоль маршрута следования эстафеты из-за сохраняющейся угрозы распространения инфекции. В то же время правительство страны, как и власти столицы, придерживается позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению соревнований. Японская сторона выступает категорически против отмены, переноса и даже проведения Игр без зрителей.
В Японии к настоящему моменту выявлено свыше 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess («Даймонд принсесс»). Больше всего (157) — в префектуре Хоккайдо. Однако в последние дни динамика распространения инфекции там резко снизилась, новые случаи заражения практически не фиксируются. Число летальных исходов в Японии составляет 40.
ТАСС
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Эстафета огня на территории страны должна стартовать 26 марта. Олимпийский огонь был благополучно доставлен в пятницу из Греции в северо-восточную японскую...
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