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Коронавирус не помеха: в Беларуси всё-таки проведут «достойный» День Воли

20.03.2020 11:30 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дню Воли в 2020 году – быть! Сегодня, 20 марта, стало известно, что 102-ю годовщину провозглашения независимости Беларуской Народной Республики отметить решено окончательно. Коронавирусу не удалось отменить событие, но, считаясь с условиями эпидемии и заботясь о здоровье людей, праздник устроят в онлайн-форме. От этого хуже не станет – участвовать будут известные беларуские деятели культуры, общественные активисты и музыкальные групп.

«Так вышло, что и в 2018, и в 2019 году у нас получилось сделать то, что и нам самим казалось практически невозможным, – сделать достойное празднование Дня Воли [в Минске и Гродно]. И сейчас мы не можем просто сложить руки и говорить, что все плохо. Поэтому решили не оставлять себя и всех беларусов без праздника на День Воли и организовать празднование БНР102 в новом формате, который продиктовал время и чрезвычайная ситуация в мире», – сказано в пресс-релизе на сайте мероприятия. 

Как говорят организаторы, задача первой степени важности – при помощи современных медиа объединить беларусов из разных уголков Земли и через онлайн-трансляцию «создать атмосферу общего единства и солидарности, соединить вместе беларусов, для которых День Воли – главный национальный праздник, который необходимо отмечать при любых условиях».

«Достойный День Воли» запланирован на 25 марта. Присоединиться к его онлайн-трансляции можно с через телефоны, компьютеры и телевизоры. Начало в 18:00 на сайте Hodna.by.

Над тем, чтобы «Достойный День Воли» состоялся, работают команда БНР100, активисты Антон Мотолько, Эдуард Пальчис, Павел Белоус и некоммерческая организация «Арт Сядзіба». Помочь им лучше всего рублем: на площадке Molamola.by ведется крауд-кампания – для того, чтобы покрыть часть затрат на подготовку мероприятия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Дню Воли в 2020 году – быть! Сегодня, 20 марта, стало известно, что 102-ю годовщину провозглашения независимости Беларуской Народной Республики отметить решено...
 
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