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ВКонтакте и Одноклассники в период коронавируса порадуют пользователей подпиской на музыку

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

ВКонтакте и Одноклассники решили поддержать пользователей в период коронавируса и сделали подписку на музыку максимально доступной.

Пользователи VK смогут подключить трёхмесячную подписку за 1 рубль. Для этого нужно оформить её по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. В ближайшее время предложение станет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, BOOM и OK.

В Одноклассниках при оформлении подписки на музыку на всех платформах пользователи в течение трёх месяцев будут получать за неё 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. С помощью неё, например, можно расплачиваться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе ОК.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«В дни, когда из-за риска для здоровья лучше не выходить на улицу, особенно важно поддерживать боевой настрой. Многим это помогает сделать музыка — поэтому мы решили сделать трёхмесячную подписку максимально доступной. Надеемся, любимые треки скрасят карантин и подбодрят».

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

«Музыка — один из самых «домашних» сервисов ОК, который позволяет хорошо провести время и поделиться позитивным настроением со своими близкими в соцсети. Мы сделали 100%-й кешбэк на музыку, чтобы пользователи могли не только беспрепятственно слушать её на своих устройствах, но и использовать полученную от соцсети виртуальную валюту для других привычных сервисов».

Подписка на музыку в VK и Одноклассниках позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,1 млн активных платных подписчиков.

Ранее Одноклассники запустили ленту с новостями о коронавирусе от проверенных источников. В ленте также показывается контент и рекомендации от Министерства здравоохранения РФ.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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ВКонтакте и Одноклассники решили поддержать пользователей в период коронавируса и сделали подписку на музыку максимально доступной. ...
 
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