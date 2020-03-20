Фантастическое кино, лирическая комедия и «J:Морс». Куда сходить в Гродно в эти выходные

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что в Гродно в последние дни из-за коронавируса отменяется много мероприятий , в областном центре все еще можно найти себе занятия на выходные. Например, сходить на премьеру спектакля или акустический концерт «J:Морс», ну или посмотреть фильмы фестиваля фантастического кино «Best Sci-Fi».

Премьера спектакля «Вдова, коротышка, тюлень и другие»



Фото: grodnonews.by

Где: Гродненский областной драматический театр, улица Мостовая, 35. Когда: 22 марта, 19.00. Сколько: 12 рублей.

В Драмтеатре покажут премьеру — лирическую комедию «Вдова, коротышка, тюлень и другие» по трем новеллам русского драматурга Керена Климовски. Это три истории любви, рассказанные простыми людьми. Все герои, такие разные и не похожие друг на друга, пытаются ответить на вопрос: так что же такое любовь?

Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi





Где: тайм-кафе «Портал», улица Большая Троицкая, 31 Когда: 21 марта, 19.00 Сколько: бесплатно, но надо зарегистрироваться .

В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы. Премьера фестиваля состоялась в Минске в конце февраля, а теперь у гродненцев есть возможность посмотреть лучшее кино в жанре научной фантастики. В программе 8 короткометражных фильмов.

Акустический вечер от «J:Морс»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Где: ресторан-паб Greenwich, улица Советская, 29. Когда: 22 марта, 19.00. Сколько: от 30 рублей.

В Гродно едет «J:Морс» с акустической программой и приглашает гродненцев на крутой весенний вечер с живой музыкой в стиле поп-рок/рок. Музыканты «J:Морс» — участники всех основных фестивалей Беларуси, победители всевозможных наград и один из самых ротируемых на радио коллективов на протяжении последних 10 лет.

Хороших выходных — и не болейте!