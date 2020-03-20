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Фантастическое кино, лирическая комедия и «J:Морс». Куда сходить в Гродно в эти выходные
20.03.2020 17:21 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на то, что в Гродно в последние дни из-за коронавируса
Премьера спектакля «Вдова, коротышка, тюлень и другие»
В Драмтеатре покажут премьеру — лирическую комедию «Вдова, коротышка, тюлень и другие» по трем новеллам русского драматурга Керена Климовски. Это три истории любви, рассказанные простыми людьми. Все герои, такие разные и не похожие друг на друга, пытаются ответить на вопрос: так что же такое любовь?
Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi
В рамках фестиваля фантастического кино вы увидите невероятные истории, которые могут стать реальностью в ближайшие десятилетия или даже годы. Премьера фестиваля состоялась в Минске в конце февраля, а теперь у гродненцев есть возможность посмотреть лучшее кино в жанре научной фантастики. В программе 8 короткометражных фильмов.
Акустический вечер от «J:Морс»
В Гродно едет «J:Морс» с акустической программой и приглашает гродненцев на крутой весенний вечер с живой музыкой в стиле поп-рок/рок. Музыканты «J:Морс» — участники всех основных фестивалей Беларуси, победители всевозможных наград и один из самых ротируемых на радио коллективов на протяжении последних 10 лет.
Хороших выходных — и не болейте!
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Несмотря на то, что в Гродно в последние дни из-за коронавируса отменяется много мероприятий, в областном центре все еще можно найти себе занятия на выходные.
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