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В одной стране мира продолжают играть в хоккей. Знаете, в какой?

20.03.2020 18:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии коронавируса отменены спортивные события по всему миру. Практически все крупные турниры приостановлены или отменены, но в Беларуси решили не отказываться от футбольных и хоккейных матчей.


Фото: ХК «Юность»

Примечательно, что матчи не просто не отменены, но и проводятся с болельщиками. Первым финалистом стала минская «Юность», обыгравшая «Динамо» из Молодечно. Соперник команды Александра Макрицкого определится в противостоянии «Шахтера» и «Немана». За этим противостоянием следит даже известный журналист Грег Вышински.

Беларусь сейчас единственная страна в мире, где продолжают играть в хоккей.


А вчера стартовал и первый тур чемпионата Беларуси по футболу. Здесь та же самая ситуация: все матчи проходят с болельщиками. После остановки чемпионата Турции наша лига — единственный турнир в Европе.

Интересно, что при этом в Беларуси отменены почти все соревнования по менее посещаемым видам спорта.

 
 
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Из-за пандемии коронавируса отменены спортивные события по всему миру. Практически все крупные турниры приостановлены или отменены, но в Беларуси решили не...
 
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