В одной стране мира продолжают играть в хоккей. Знаете, в какой?

Источник материала: Tut.by

Из-за пандемии коронавируса отменены спортивные события по всему миру. Практически все крупные турниры приостановлены или отменены, но в Беларуси решили не отказываться от футбольных и хоккейных матчей.



Фото: ХК «Юность»

Примечательно, что матчи не просто не отменены, но и проводятся с болельщиками. Первым финалистом стала минская «Юность», обыгравшая «Динамо» из Молодечно. Соперник команды Александра Макрицкого определится в противостоянии «Шахтера» и «Немана». За этим противостоянием следит даже известный журналист Грег Вышински .

Беларусь сейчас единственная страна в мире, где продолжают играть в хоккей.





А вчера стартовал и первый тур чемпионата Беларуси по футболу. Здесь та же самая ситуация: все матчи проходят с болельщиками. После остановки чемпионата Турции наша лига — единственный турнир в Европе.



Интересно, что при этом в Беларуси отменены почти все соревнования по менее посещаемым видам спорта.