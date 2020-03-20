ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Из 30 студентов на пары приходят четверо». Что происходит в вузах во время пандемии

20.03.2020 20:18 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 20 по 23 марта некоторые студенты МГЛУ решили объявить забастовку, не посещать занятия или приходить на них в масках с надписью «хаха, я тут умру». Если судить по реакции в соцсетях, массовый характер эта акция не приобрела. При этом, рассказывают преподаватели разных университетов, многие студенты уже неделю редко появляются в вузе. В одной из групп БГУИР, например, из 30 человек на аудиторные занятия пришло четверо. А вот в БГУ, утверждают преподаватели, панических настроений нет.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В МГЛУ все началось со сбора подписей за то, чтобы перевести учебный процесс в онлайн, тем самым свести свои контакты до минимума из-за ситуации с коронавирусом. Но поддержки у администрации вуза эта инициатива не нашла, говорит Лиза Прокопчик, студентка 4-го курса.

— Ребята из МГЛУ, с которыми я даже не была знакома, начали собирать подписи. Но в ректорате эту инициативу не поддержали, — рассказывает девушка.

Организовать университетскую забастовку предложил в паблике «Подслушано» кто-то из студентов. Правда, с датой ее начала произошла путаница: то ли 20-го марта, то ли 23-го. Присоединиться к «страйку» и не ходить на занятия предлагали студентам других вузов. В ответ некоторые шутили, что «бастуют» еще с сентября. Информацию об этом распространяли в пабликах и через телеграм-канал, который за несколько дней собрал более 700 подписчиков. Инициативу инязовцев поддержали «Моладзевы блок» и «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».


Фото: vk.com/zbsunion

Для чего студенты решились на акцию?

— Забастовка — это уже самоизоляция, которая нам всем сейчас нужна из-за ситуации с коронавирусом, — убеждена Лиза. — При этом мы призываем делать домашку и учиться, как раньше. Главное, чтобы у нас была возможность делать это дистанционно.

19 марта студенты иняза провели акцию — у выхода из метро «Площадь Победы» раздали одноразовые маски с надписью «ха-ха, я тут умру», призвали делать в них фото и выкладывать в соцсетях. Но массового эффекта она не дала: сейчас во «ВКонтакте» можно найти всего несколько постов с хэштегом #хахаятутумру или #хахаятутпамру и сториз в Instagram.

«Видели, что пару студентов селфились в масках. На этом все»

Преподаватель Минского государственного лингвистического университета говорит, что о сборе подписей студентами слышал, а вот о забастовке — нет.

— Студенты рассказывали, что они организовали сбор подписей, и это была инициатива «снизу». Видел, что несколько парней селфились в масках. На этом все. Думаю, эта волна в соцсетях немного преувеличена.


Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам преподавателя, недавно в МГЛУ вышел приказ ректора, что лекции переносятся на неопределенный срок, но о практических занятиях в нем речи не шло.

— В остальном все работает, как обычно.

Правда, в последнее время студентов на парах стало меньше даже без забастовки.

— Многие не ходят на занятия. Администрация просит нас следить за пропусками. Тех, кто пропускает, мы не имеем права принимать без справки о том, что они здоровы. Либо же они должны нести объяснительную в деканат. Из других мер преподавателям рекомендуют мыть руки и проветривать помещение. На этом все.

«Установка такая: мы не препятствуем, но и не рассказываем студентам о возможности написать заявление о свободном посещении»

По словам преподавателя Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, в университете про студенческую забастовку ничего слышно не было. Хотя студентов, отмечает собеседник, на занятия ходит мало. Особенно на этой неделе.

— Что лично я делаю всю эту неделю на занятиях? Стараюсь снизить уровень тревоги у моих студентов. Они беспокоятся из-за этой ситуации. Мы — IT-вуз страны. И, как мне кажется, мы могли бы первыми показать пример и перейти на онлайн-обучение.

Сейчас у студентов БГУИР, рассказывает преподаватель, есть возможность написать заявление о свободном посещении, получить индивидуальное задание от преподавателя и осваивать курс дистанционно.

— Конкретно на нашей кафедре установка такая: чтобы мы этому не препятствовали, но и не призывали, не рассказывали студентам о такой возможности. Хотя многие студенты, подписывав заявление о свободном посещении, все равно боятся пропускать занятия. Потому что есть преподаватели, которые им говорят: «Мне без разницы, эпидемия или нет, есть заявление или нет. Пропустите три лекции — получите „два“ на экзамене».


Иллюстративный снимок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В четверг, 19 марта, на занятия к нашему собеседнику из группы, в которой учатся 30 человек, пришло четверо. Еще одна группа — в ней примерно 15 студентов — предупредили, что все они написали заявления о свободном посещении.

— Следующая группа открыто спросила: «Нормально ли будет, что все они не придут?» Еще в одной группе, в которой 30 человек, 26 студентов написали заявления. Остальные спрашивают, что им делать. Никаких письменных распоряжений насчет ситуации нет — все решается устно.

Три недели назад, рассказывает преподаватель БГУИР, когда у студента БНТУ обнаружили коронавирус, ситуация была спокойная. Теперь — нет. Беспокоятся и сами преподаватели: кроме антисептика и рекомендации не закрывать двери, чтобы лишний раз не трогать ручки, никаких других мер в вузе они не наблюдали.

— Сейчас со всеми студентами, которые не приходят на пары, мы общаемся онлайн. Материалы — презентации, задания и тому подобное — загружаем на Google Drive. Даже просят вести эфиры в Instagram. Если посмотреть, то инструментов для дистанционного обучения у нас множество.

«Панических настроений в общении со студентами не замечалось»

На одном из факультетов Белорусского государственного университета, который первым начал переносить лекции, ситуация выглядит более спокойно.

— На аудиторные занятия студенты приходят, как обычно. Если отсутствуют, то или по болезни, или по другим реальным обстоятельствам. С тем, что кто-то боится приходить из-за коронавируса, никто из коллег не сталкивался, — рассказывает преподаватель.

Сейчас в расписании студентов в основном стоят практические и лабораторные занятия, рассказывает собеседник. Студенты работают в маленьких группах и меньше контактируют друг с другом. От лекций в аудиториях вуз на время решил отказаться — их будут читать позже. Часть занятий проходит дистанционно на образовательном портале.

— Кто-то из преподавателей проводит свои занятия в аудиториях, кто-то — удаленно. Людей на факультете стало заметно меньше. Панических настроений в общении со студентами не замечалось. Может, просто они об этом не говорят. Хотя обычно делятся своими мыслями и переживаниями. По моим впечатлениям, все стараются сохранять здравый смысл.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 20 по 23 марта студенты МГЛУ решили объявить забастовку и не посещать занятия. Но своеобразная «забастовка», по впечатлениям преподавателей разных вузов,...
 
Новости дня
Новости
 
Константин Генич: «Готов ли комментировать горячий чемпионат Беларуси? Да, завтра как раз и начну»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика