Футбольные фанаты не стали бойкотировать чемпионат

Значительную часть новостей о коронавирусе составляют сообщения о переносе или отмене массовых мероприятий. Новый фильм о Джеймсе Бонде вместо апреля мы увидим в ноябре (если доживём), а переживать за группу VAL во время "Евровидения-2020" не нужно вообще: конкурса не будет.





Концерты массово отменяются и в Беларуси, но есть мероприятия, которые за "психозными" трендами не бегут. Например, 19 марта, несмотря НИ НА ЧТО, начинается чемпионат Беларуси по футболу. На стартовый день назначены две встречи: "Шахтёр" vs "Торпедо-БелАЗ" и "РЦОР БГУ" vs "БАТЭ".





Накануне тему безопасности болельщиков в интервью БелТА поднял руководитель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов. Спортивный чиновник рассказал, что с распространением коронавируса АБФФ борется методичками, опубликованными на собственном сайте.





"Что касается самих стадионов, никакого специального контроля на входах не планируется”, — добавил Базанов.





Еврорадио достучалось до фанатов некоторых футбольных клубов Высшей лиги. Что об этом думают футбольные болельщики?достучалось до фанатов некоторых футбольных клубов Высшей лиги.

БАТЭ

По ответам болельщиков борисовского клуба, среди которых админы фан-паблик ВК, можно понять, что какой-то единой стратегии "жёлто-синие" не имеют — "это дело каждого".





Иван: "Конечно же, это всё очень личное. Но я точно игнорирую любые массовые мероприятия и не одобряю халатности как клуба, так и нашего государства".





Владимир: "Моё мнение, что за здоровьем надо следить всегда. На данный момент в Беларуси не та ситуация, чтобы отменять что-то".





Тимур: "Для фаната цвета клуба и сам клуб — это и есть вирус, который живёт внутри, поэтому все, кто сможет поехать на футбол в Минск, поедет. Любой выезд — это закон".

Ислочь

Мы не хотим сказать, что фанов "Ислочи" мы не нашли, потому что их не существует, но факт: если у них и есть фанатская группа, то она хорошо скрыта! Поэтому за комментарием мы обратились к пресс-секретарю ФК "Ислочь" Александра Голенчуку.









Клуб поддерживает контакт с фанатами. Голенчук уверяет, что болельщики будут ходить на стадион. Но не всё так безоблачно. Встречу фанатов с командой, которая традиционно проходит перед стартом чемпионата, в этом году отменили. Причём инициатором выступил клуб:





"В связи с распространением коронавируса и рекомендациями Минздрава по ограничению спортивно-массовых мероприятий футбольный клуб "Ислочь" принял решение перенести встречу команды с болельщиками, которая традиционно проходит в преддверии старта чемпионата", — говорится в заявлении клуба.

“Динамо-Брест”

Наши вопросы администраторы фанатской группы "Динамо-Брест" проигнорировали. Но из публикаций в 8-тысячном паблике "Бело-Синяя Жизнь" понятно, что коронавирусом брестчан не запугать: там содержится призыв посетить домашний матч со "Смолевичами", который пройдёт 20 марта.

“Шахтёр”

"От тех, с кем лично разговариваю, не слышал, чтобы собирались отказаться от посещения матчей", — говорит о болельщиках "Шахтёра" пресс-секретарь клуба Владимир Володько.





Он уточняет, что в команде паники по поводу коронавируса нет: "Конечно, все стали более ответственно относиться к гигиене. Федерация приняла решения играть — надо играть. Что ещё остаётся?"





Действительно, если у болельщиков есть выбор: идти на стадион или нет, — то футболистам так или иначе придётся выходить на поле, пока чемпионат будет продолжаться.









Из-за коронавируса отменяются или переносятся национальные кубки во многих

европейских странах. У нашей соседки Украины с 18 марта остановилось проведение всех футбольных матчей. То же самое в России: "Премьер-лига" поставлена на паузу до 10 апреля.





Что касается международных соревнований, то УЕФА прекратило розыгрыш нынешних Лиги чемпионов и Лиги Европы и приняло решение перенести Евро-2020 на лето 2021 года. Таким образом, впервые континентальное первенство пройдёт в нечётный год. Последний раз чемпионат Европы по футболу переносился из-за Второй мировой войны.



