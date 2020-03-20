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Между Россией и Беларусью остаются курсировать только два поезда
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С 23 марта ОАО «Российские железные дороги» оставляют только два поезда, которые будут курсировать между Москвой, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом. Движение остальных составов между Россией и Беларусью будет приостановлено, сообщает
Кроме того, будет приостановлено движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов. Это делается для того, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.
Отмечается, что приобретенные ранее билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение шести месяцев после отмены. За возвратом денег нужно обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства покупки билета. Электронные проездные документы можно вернуть с помощью веб-ресурсов, на которых они были оформлены.
Ранее сообщалось, что
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Они будут перевозить пассажиров между Москвой, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом.
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