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Между Россией и Беларусью остаются курсировать только два поезда

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 23 марта ОАО «Российские железные дороги» оставляют только два поезда, которые будут курсировать между Москвой, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом. Движение остальных составов между Россией и Беларусью будет приостановлено, сообщает ТАСС.

Кроме того, будет приостановлено движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов. Это делается для того, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Отмечается, что приобретенные ранее билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение шести месяцев после отмены. За возвратом денег нужно обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства покупки билета. Электронные проездные документы можно вернуть с помощью веб-ресурсов, на которых они были оформлены.

Ранее сообщалось, что Азербайджан приостанавливает движение поездов в Москву и Ростов-на-Дону.



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Теги: Брест
 
 
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Они будут перевозить пассажиров между Москвой, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом.
 
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