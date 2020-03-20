Между Россией и Беларусью остаются курсировать только два поезда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С 23 марта ОАО «Российские железные дороги» оставляют только два поезда, которые будут курсировать между Москвой, Минском, Брестом и Санкт-Петербургом. Движение остальных составов между Россией и Беларусью будет приостановлено, сообщает ТАСС .

Кроме того, будет приостановлено движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов. Это делается для того, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Отмечается, что приобретенные ранее билеты в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение шести месяцев после отмены. За возвратом денег нужно обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства покупки билета. Электронные проездные документы можно вернуть с помощью веб-ресурсов, на которых они были оформлены.