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Белорусские вузы скорректировали расписание занятий. Как теперь будут учиться студенты?
20.03.2020 20:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские вузы скорректировали расписание учебных занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 марта рассказали в Министерстве образования.
На такой шаг пошли для того, чтобы в общественном транспорте в час пик не создавать массовость из рабочих и студентов. Поручение накануне дал Президент. Теперь в учебных заведениях занятия будут начинаться позже обычного – в период с 9.30 до 10 часов.
Перед принятием решений специалисты провели детальный анализ: учли месторасположение учебных корпусов и места проживания студентов. Кроме того, организованы в университетах и необходимые временные промежутки между первой и второй сменами обучения. Это также позволит избежать больших потоков студентов в корпусах.
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Новости Беларуси. Белорусские вузы скорректировали расписание учебных занятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 20 марта рассказали в...
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